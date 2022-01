Drohendes Supermarkt-Aus : Sparrieshoop: Seniorenbeirat bietet Senioren Einkaufsservice in Elmshorn

Die Regale im Supermarkt leeren sich, wann er schließt, weiß niemand. Die Mitglieder des Seniorenbeirats gehen bei Bedarf für ältere und wenig mobile Bürger einkaufen.

14. Januar 2022, 07:00 Uhr

Die immer leerer werdenden Regale im „Nah & Frisch“ und das drohende Aus des einzigen Supermarktes in Klein Offenseth-Sparrieshoop stellen vor allem die älteren Bürger vor eine große Herausforderung. Viele sind nicht mehr mobil, kommen nicht so leicht nach Elmshorn. Sind konnten bis zuletzt immer zu Fuß oder mit dem Rollator einkaufen gehen, nun ist das nicht mehr so leicht.

Senioren werden mit Problem nicht alleine gelassen

Unkomplizierte und schnelle Unterstützung bietet deshalb der Seniorenbeirat an: Die Mitglieder kaufen für die Betroffenen in Elmshorn ein. Das Vorgehen ist simpel: Interessierte können Produktwünsche oder Einkaufslisten weitergeben, der Seniorenbeirat besorgt die Waren, bringt sie im Austausch gegen das Geld vorbei. Es können sogar Wünsche geäußert werden, bei welchem Markt eingekauft wird und es wird natürlich auf Preise geachtet. Die Kontaktadressen des Seniorenbeirats sind auf einem Dorf-Aushang zu finden.

Das Angebot gibt es bereits seit Dezember, als die Regale immer leerer wurden. In diesem Jahr gab es noch nicht so viele Aufträge, berichtet der Seniorenbeirats-Vorsitzende Dieter Wenskat. Immerhin: Drei Senioren hätten sich 2022 in den vergangenen zwei Wochen bei ihm und seinen Mitstreitern gemeldet. „Viele sind noch versorgt oder haben sich anders orientiert“, sagt er. Außerdem würden einige auch von Verwandten oder Bekannten versorgt.

Ich gehe ganz stark davon aus, dass das nur eine vorübergehende Situation ist. Dieter Wenskat, Vorsitzender des Seniorenbeirats

Trotzdem sei es wichtig, dass es im Dorf sehr bald wieder einen vernünftigen Nahversorger gibt, sagt Wenskat. Vor allem wegen der Funktion als sozialer Treffpunkt. „Ein Supermarkt ist ja auch immer ein Mittelpunkt, wo sich die Menschen austauschen.“ Gerade für Ältere sei dies besonders wichtig.

Aber Wenskat ist positiv gestimmt: „Ich gehe ganz stark davon aus, dass das nur eine vorübergehende Situation ist.“ Nur: „Keiner kann sagen, wann genau sie vorbei ist.“ Wer bis dahin Gebrauch von dem Service des Seniorenbeirats machen möchte, kann Wenskat unter Telefon (04121) 85501 erreichen.