Sommerspaß für Kinder und Könige

Der Sommer geht langsam zu Ende, doch nichtsdestotrotz wollen die Bewohner der Gemeinde Bevern noch in diesem Jahr ein sommerliches Dorffest organisieren. Es soll am Sonnabend, 9. September, rund um das Gemeindezentrum im Herzen von Bevern stattfinden und für Jung und Alt und kurzweiliges Erlebnis werden.

„Es sind wieder viele Spiele für die Kinder geplant, um den König und die Königinnen der jeweiligen Spielerklassen auszuspielen“, erläutert Jan Boysen vom Organisationsteam. Die Gruppen werden dafür wieder aus dem Kindergarten, den 1. und 2. Klassen, 3. und 4. Klassen, 5. und 6. Klassen und den 7. bis 10. Klassen gebildet. „Es werden zwei bis drei selbst ausgedachte Spiele gespielt und danach ausgewertet, um den Sieger dann am frühen Abend bekannt zu geben“, so Boysen.

Jedes Kind bekomme einen Preis, die Sieger jeweils zusätzlich ihre Medaille. Als Highlight seien in diesem Jahr der „Bungee-Run“ und der Kletterturm zu sehen. „Beim ,Bungee-Run’ werden sich dieses Jahr wohl auch die Erwachsenen einmal messen müssen“, betont Boysen. Der Startschuss für das Dorffest fällt wie gewohnt um 14 Uhr und beginnt mit den Spielen. Ab 15 Uhr ist Kaffee und Kuchen für jeweils eine kleine Spende erhältlich. Der Kuchen werde wie immer durch die Dorfbewohner gesponsert. Doch damit nicht genug: „Ab etwa 17 Uhr wird der Grill wieder vorgeheizt, um Wurst und Fleisch für alle parat zu halten. Dazu ist der Tresen für Getränke, Eis und Naschigkeiten immer geöffnet“, so Boysen. Am Abend dann geht es für die Erwachsenen im Gemeindehaus weiter. Dort läuft wie immer Musik, die auch schon den ganzen Tag für Stimmung sorgt. „Damit auch die Kleinen vorher schon einmal etwas tanzen können – falls die Hüpfburgen nicht ausreichen, um sich auszupowern“, schmunzelt Boysen.

von Ulf Marek

erstellt am 01.Sep.2017 | 13:05 Uhr