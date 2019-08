Voting des Tages : Sollte auf Autobahnen ein generelles Tempolimit gelten?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

von shz.de

15. August 2019, 22:00 Uhr

Ein Autofahrer hat am Dienstagnachmittag für einen Unfall mit sieben Verletzten auf der A7 bei Quickborn gesorgt. Zeugen berichteten, der Mann sei in seinem Jaguar mit mehr als 200 Stundenkilometern gen Süden gerast, ehe er im Regen die Kontrolle über den Wagen verlor.