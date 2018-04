CDU Hörnerkirchen : Siegfried Winter steht wieder an der Spitze

Winter ist seit 25 Jahren in der Kommunalpolitik tätig, davon die letzten 15 Jahre als Bürgermeister.

von Carsten Wittmaack

21. April 2018, 00:00 Uhr

Brande-Hörnerkirchen | Erneut mit Siegfried Winter geht die CDU Hörnerkirchen ins Rennen zur Kommunalwahl am 6. Mai. Hökis Bürgermeister ist 69 Jahre alt und Landwirt (Altenteiler). Winter ist seit 25 Jahren in der Kommunalpolitik tätig, davon die letzten 15 Jahre als Bürgermeister. In seiner Freizeit spielt er Trompete und ist aktives Mitglied im Kirchenchor. Zudem verbringt er gern Zeit mit seinen Enkelkindern.

Das thematische Hauptaugenmerk will die CDU in den kommenden Jahren auf die Bauvorhaben an der Rosentwiete und den Bau des Edeka-Markts legen. Ein weiteres wichtiges Thema für die Christdemokraten in Hörnerkirchen ist der geplante „Wohnpark im Grünen“ (wir berichteten). Im Bereich Verkehr will die CDU eine fußläufige Anbindung der Bahnhofstraße zur Rosentwiete ermöglichen. „Es muss auch für ältere Menschen die Möglichkeit geschaffen werden, nach Barmstedt zu kommen. Hierzu können wir uns im Rahmen des Wohnparks im Grünen einen Fahrbegleiter-Service vorstellen“, heißt es im Wahlprogramm. Besonders wichtig sei der flächendeckende Ausbau des Glasfasernetzes. „Der Sportverein, das DRK, der Spielmannszug, der DLRG und alle weiteren örtlichen Vereine und Verbände brauchen Unterstützung, insbesondere bei der Anerkennung und Förderung der ehrenamtlichen Arbeit“, so die CDU weiter. Im Bereich Integration setzt die CDU auf die „Unterstützung der Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit“.

Ein Schwerpunktthema ist der Bereich Soziales, Gesundheit und Senioren. „Wir brauchen wieder einen Zahnarzt“, so die Partei. „In dem Haus für altengerechte Wohnungen, das in der Lindenstraße gebaut wird, könnte eine Praxis angesiedelt werden. Erste Gespräche wurden bereits geführt. Hier könnte auch ein Physiotherapeut angesiedelt werden.“

Mit Blick auf die örtliche Grundschule heißt es: „Der Schulhort ist Amtssache, aber wir versuchen im Amtsausschuss eine bedarfsgerechte Hortbetreuung zu erreichen.“ Für den Kindergarten versuche man zusammen mit der Kirche ein zusätzliches Krippenhaus neben dem bisherigen Kindergartengebäude in der Kirchenstraße zu installieren.

Außerdem will die CDU, dass die Feuerwehr „zukunftsgerecht aufgestellt ist und für die Herausforderungen gerüstet ist“. Dabei denke man vor allem an die in Planung befindliche A20. Außerdem kann sich die CDU vorstellen, auf dem Marktplatz eine Ladesäule für Elektroautos und bei Edeka eine Lademöglichkeit für Elektrofahrräder zu errichten.