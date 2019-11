„Sie fahren 20 Mal im Kreis“

Anwohnerin des Nappenhorn ärgert sich über rücksichtslose Auto-, Motorrad- und Fahrradfahrer

von Elisabeth Meyer

02. November 2019, 16:00 Uhr

Barmstedt | Die Verkehrssituation am Nappenhorn macht Margot Weigel (Name von der Redaktion geändert) Sorgen: Viele Auto-, Rad- und Motorradfahrer hielten sich nicht an die Vorschriften, beklagt die Anwohnerin, die ihren richtigen Namen aus Angst vor Rache der von ihr kritisierten Verkehrsteilnehmer nicht in der Zeitung lesen will. „Kaum jemand fährt da 30, manche fahren falsch herum um den Kreisel und andere blinken nicht beim Ausfahren“, sagt Weigel, die seit etwa einem Jahr am Nappenhorn wohnt. Manche Motorradfahrer lieferten sich regelrechte Rennen um den Kreisel – „da fahren sie gern mal 20 Mal rum“ –, und auch Radfahrer verstießen des öfteren gegen die Straßenverkehrsordnung, hat Weigel beobachtet: „Sie fahren links rum durch den Kreisel oder verbotenerweise auf dem Bürgersteig. Und manche klingeln nicht mal.“ Abends seien am Nappenhorn zudem ab und an Fahrer mit getunten Autos unterwegs, die die Motoren aufheulen ließen. „Hinter dem Bahnübergang drehen sie auf.“

Generell werde das Verhalten im Straßenverkehr immer rücksichtsloser, findet Weigel. Sie wolle darauf hinweisen und an alle Verkehrsteilnehmer appellieren, mehr Rücksicht aufeinander zu nehmen. „Am Nappenhorn wohnen viele ältere Leute, und es sind auch viele Kinder unterwegs“, sagt die Barmstedterin.

An der August-Christen-Straße gebe es ähnliche Probleme wie am Nappenhorn, sagt Weigel. „Vor der Kita hält sich auch keiner an die 30.“ Die Straße sollte am besten komplett als 30-Zone ausgewiesen werden, schlägt sie vor, und im gesamten Bereich sollten die Stadt und die Polizei stärker kontrollieren und die Geschwindigkeit überprüfen, fordert Weigel. „Am besten frühmorgens, mittags und abends, wenn am meisten los ist.“ Außerdem könnte man die Piktogramme auf der Fahrbahn erneuern, schlägt Weigel vor. „Die sind nicht mehr zu sehen.“ Darüber hinaus sollten Barrieren wie Blumenkübel oder ähnliches zur Verkehrsberuhigung aufgestellt werden, meint Weigel.

Fachamtsleiter Heiko Lichy erklärte auf Anfrage unserer Zeitung, eine Tempomessung wäre schwierig, weil die Abschnitte dafür zu kurz seien. „Zwischen Bahnübergang und Kreisel gilt 50, dann kommt Tempo 30. Aber das Stück davor ist zu kurz, um verlässlich zu messen.“ Blumenkübel seien am Nappenhorn problematisch wegen der Parkplätze, sagte er. Die Piktogramme auf der Fahrbahn sollen im Frühjahr 2020 erneuert werden, kündigte er an. „Zurzeit haben wir da noch Schwerlastverkehr wegen der Bauarbeiten an der Geno-Mühle.“

Barmstedts Polizeichef Marcus Petersen betonte auf Anfrage, der Kreisel sei kein Unfallschwerpunkt. „In den vergangenen Jahren ist es da zu zwei Verkehrsunfällen gekommen“, berichtete er. Aus diesem Grund seien dort in letzter Zeit auch keine Tempomessungen durchgeführt worden, „sondern es wurde sich auf tatsächliche Brennpunkte konzentriert“.

Er fahre selbst mehrfach in der Woche durch den Kreisel und könne Weigels Beobachtungen nicht bestätigen, erklärte Petersen. Durch die am Nappenhorn angebrachten Bodenschwellen sei es zudem – zumindest in Richtung Nappenhorn – kaum möglich, dort zu rasen. Bislang seien an die Polizei auch „keine Hinweise auf ein vermehrt verkehrswidriges Verhalten herangetragen worden“, betonte er.