Sein Herz bleibt bei der Feuerwehr

Jörn Witt verabschiedet sich nach 22 Jahren aus dem aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr Bokholt-Hanredder

von shz.de

27. März 2018, 16:00 Uhr

Obwohl Jörn Witt am 31. Dezember 2017 nach 22 Jahren als Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Bokholt-Hanredder zurückgetreten und damit aus dem aktiven Dienst ausgeschieden ist, schlägt sein Herz immer noch stark für diese Organisation. Kein Wunder, denn Feuerwehr und Dienst hat er bereits in frühester Kindheit erlebt. Vater Harald Witt war bereits Wehrführer, hatte einen kleinen Bauernhof und arbeitete zusätzlich als Kraftfahrer. „Wenn abends ein Alarm gegeben wurde, musste unsere Mutter alleine weiter melken. Nach seiner Rückkehr hat er dann noch mitten in der Nacht gemistet und das Futter für den nächsten Tag fertig gemacht. Das hat mich und meine Einstellung zum Einsatz für die Feuerwehr geprägt“ erinnert sichWitt im Gespräch mit unserer Zeitung.



Mit 17 Jahren Eintritt in die örtliche Wehr





Mit 17 Jahren ist er dann selbst in die örtliche Wehr aufgenommen worden. Nach nur fünf Jahren erfolgte der Aufstieg zum Atemschutzgerätewart und anschließend zum Gruppenführer. Viele weitere Ausbildungen haben seinen Weg begleitet. Als sein Vater nach 23 Jahren 1991 als Wehrführer zurücktrat, übernahm der Gemeindevertreter Bernhard Tietjen kommissarisch die Leitung, übergab sie für eine kurze Zeit dem Lohnunternehmer Henning Lutz, um sie dann 1995 dem 38-jährigen Jörn Witt zu übertragen.

Im Rückblick auf lange Jahre Feuerwehr sind es die Anschaffungen von Einsatzfahrzeugen, die ihm zuerst einfallen. 1976 die Anschaffung eines LF8, 1980 ein TLF 18 und 1985 ein TSFGW – diese drei Löschfahrzeuge bilden heute noch den Fuhrpark der Wehr. Als gelernter Landmaschinenmechaniker hat er das Schweißen, Bohren und Schleifen gelernt und konnte so bei den Ein- und Umbauten der Fahrzeuge etliche Arbeiten selbst übernehmen. „Als 1978 das Feuerwehrgerätehaus gebaut wurde, liefen alle Aktionen über meinen Vater. Da habe ich viel mitbekommen und auch ganz viel für meine spätere Aufgabe gelernt“ erinnert sich Witt.

Mit 43 aktiven Mitgliedern, eingeteilt in drei Gruppen, übernahm der junge Wehrführer viel Verantwortung. Die ersten Jahre waren schwierig, Vater und Bruder standen nicht mehr zur Verfügung, Aufzeichnungen waren nur unvollständig vorhanden, aber er biss sich durch. Viel Unterstützung in dieser Zeit erfuhr er durch Tietjen, später dann auch durch Bürgermeister Wolfgang Mohr. Prägende Einsätze in seinen Jahren als Gruppenführer waren die Brände auf dem Harderhof und der Sägerei Ahrens, in den letzten Jahren die schweren Pkw-Unfälle mit Todesfolgen. „Gut erinnere ich mich an die Gasexplosion in der Barmstedter Kampstraße. Da waren wir über acht Stunden im Einsatz. Wir haben zwar mit Elmshorn einen großen und mit der Barmstedter Wehr einen starken Partner an der Seite und helfen auch gern – aber letztendlich sind wir selbst verantwortlich für Einsätze in unserem Dorf.“



HLF 10 – absolutes Herzensanliegen





Gefreut hat er sich über die Aufstockung des Feuer-wehrhauses im Jahr 1999, bei dem der Innenausbau komplett in Eigenleistung übernommen wurde. Das alles aber wird allerdings weit übertroffen von seinem absoluten Herzensanliegen – der Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF)10. Über zehn Jahre hat er daran gearbeitet, jetzt wurde im vergangenen Jahr die Bewilligung erteilt, die Auslieferung und Übergabe soll im September diesen Jahres erfolgen. Grund für seinen überraschenden Rücktritt aus dem Amt als Wehrführer ist die schwere Erkrankung seiner Ehefrau. „Sie hat in all den Jahren unendlich viel für die Feuerwehr geleistet, was kaum einer gesehen und gewürdigt hat. Sie und die ganze Familie haben mich immer unterstützt. Wir haben die Entscheidung gemeinsam getroffen. Ich habe der Gesellschaft viel gegeben, jetzt ist meine Frau dran“, erklärt Witt seine Entscheidung.

Für die Übergabe an seinen Nachfolger Matthias Adam steht er das ganze Jahr noch zur Verfügung. Sorgen macht ihm die Entwicklung der örtlichen Wehr. Von den derzeit 32 Aktiven sind nur wenige tagsüber für Einsätze verfügbar. Schade findet Witt, das von den Neubürgern sich kaum noch einer für einen Einsatz bei der Feuerwehr zur Verfügung stellt. „Gute Kameradschaft ist selten geworden, aber hier kann man sie noch erleben“.