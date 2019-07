Seniorenheim Barmstedt/Rantzau : Schwarze Zahlen und eine Klage gegen den Architekten

Der Seniorenpark am Rantzauer See schließt 2018 mit einem Plus von 3800 Euro ab. Der Zweckverband klagt aber gegen den Gebäude-Architekten.

Barmstedt | Nach drei Jahren mit hohen Defiziten ist das Seniorenheim Barmstedt/Rantzau finanziell nun endgültig in ruhigem Fahrwasser angekommen. Zum vierten Mal in Folge erzielte der Seniorenpark am Rantzauer See ein relativ ausgeglichenes Ergebnis. Wie Geschäftsführer Christoph Merker berichtete, schloss das kommunale Seniorenheim der Stadt Barmstedt sowie von sieben Umlandgemeinden das Jahr 2018 mit einem Plus von knapp 3800 Euro ab. Das Ergebnis sei sehr erfreulich, so der Geschäftsführer weiter. „Es ist das, was wir wollen – die schwarze Null.“ Ähnlich äußerte sich auch Verbandsvorsteherin Heike Döpke: „Die Entwicklung ist wunderbar. Damit können wir glücklich und zufrieden sein.“ Einzig der festgestellte Wasserschaden, der wie berichtet aus Problemen mit dem Gebäude resultiert, drückt auf die Stimmung.

Aus Fehlbetrag wird ein Plus

Während seiner jüngsten Sitzung hatte der Zweckverband laut Merker das Ergebnis für 2018 einstimmig festgestellt und Verbandsvorstand sowie Geschäftsführung entlastet. Eigentlich habe man für das vergangenen Jahr mit einem höheren Fehlbetrag von etwa 142.000 Euro geplant, berichtete er. Als der Finanzplan aufgestellt wurde, sei noch nicht klar gewesen, ob die Versicherung für die Sanierung des Wasserschadens im Erdgeschoss einspringe. „Das ist passiert. Wir haben eine Erstattung bekommen“, sagte Merker. Zudem habe es auf der Einnahmenseite Steigerungen aufgrund der ab dem 1. Juni geltenden Pflegesätze und der wieder gestiegenen Auslastungsquote gegeben. „Das sind drei Effekte, die dazu geführt haben, dass das Ergebnis verbessert wurde.“

Damit setzt sich laut Merker und Döpke der positive Trend fort, nachdem das Seniorenheim in 2012, 2013 und 2014 hohe Fehlbeträge verbuchen musste.

Lediglich 2017 sei das Ergebnis nicht ganz so gut wie in den Jahren davor und danach ausgefallen. Ursache für den Verlust von etwa 46.000 Euro in 2017 war vor allem die geringere Belegungsquote von 96,57 Prozent gewesen – ausgelöst durch den Wasserschaden. 2015 hatte das Heim ein leichtes Minus von etwa 25.000 Euro verzeichnet, 2016 sogar einen Gewinn von etwa 32 000 Euro eingefahren. Dafür sprach die Verbandsvorsteherin dem Heim und seinen Mitarbeitern sowie Merker ein Kompliment für die gute Leistung aus.

Gebäude nicht hoch genug angelegt

Der Wasserschaden wiederum ist laut Verband nur Symptom einer tiefer liegenden Problematik. In erster Linie geht es dabei um einen Planungsfehler beim Bau des Heims: So sei das Gebäude nicht hoch genug angelegt, hatte der Vorstand bereits im vergangenen Jahr berichtet. Das Resultat: „Wir haben im Februar Klage gegen den Architekten erhoben“, schilderte Merker die Situation. Eine gütliche Einigung habe bislang nicht erzielt werden können, bedauerte er. „Jetzt warten wir auf die Termine.“

Er wies in dem Zusammenhang darauf hin, dass die Probleme grundsätzlich nicht mit der Nähe zum Rantzauer See zusammenhingen. Ursache seien Planungsmängel. Auch Döpke schilderte, dass der Verband keine andere Möglichkeit gehabt habe, als Klage einzureichen. „Wir können nur hoffen, dass sich das Verfahren nicht so lange hinzieht, sondern wir schnell eine Einigung finden“, sagte sie. Das Volumen des Sanierungskonzepts belaufe sich nach wie vor schätzungsweise auf etwa 1,2 Millionen Euro.

Haus derzeit komplett ausgelastet

Das Haus verfügt laut Merker über 91 Betten, von denen seit Dienstag wieder alle belegt sein sollten. Knapp 80 Mitarbeiter kümmern sich um die Bewohner. Im vergangenen Jahr habe die Belegungsquote im Schnitt 98 Prozent betragen. Dabei gab es insbesondere im Bereich der Kurzzeit- und Verhinderungspflege laut Merker einen rasanten Anstieg: Sie wurde in 2018 an 1342 Tagen realisiert; im Jahr zuvor waren es nur 741 Tage. Die Steigerung ergebe sich durch eine höhere Zahl verstorbener Heimbewohner und eine damit verbundene Fluktuation im Seniorenpark, so Merker.

Für dieses Jahr kalkuliert der Geschäftsführer mit einem kleinen Plus von etwa 17 000 Euro. „Das erste Quartal ist ausgeglichen verlaufen“, sagte er. Und weiter: „Ich bin guter Hoffnung, dass das eintritt.“ Noch offen ist laut Döpke, wie weiter mit der Kündigung der Mitgliedschaft der Gemeinde Bevern umgegangen wird.