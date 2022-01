Barmstedter Baupläne : Schulerweiterung und Supermarkt an der August-Christen-Straße

Der neue Bebauungsplan muss sowohl die Erweiterung der Gottfried-Semper-Schule als auch einen Nahversorger für das nördliche Stadtgebiet ermöglichen.

19. Januar 2022, 07:30 Uhr

Es sind viele Vorhaben, die die Stadt auf 1,2 Hektar an der August-Christen-Straße unter einen Hut zu bekommen versucht: Erweiterung der Gottfried-Semper-Schule, Erhalt eines Nahversorgers und auch noch Wohnbebauung. Dafür soll es einen neuen Bebauungsplan geben. Der Bauausschuss hat den Aufstellungsbeschluss bei einer Enthaltung gefasst. Notwendig ist zudem die Änderung des Flächennutzungsplans.

Edeka Jensen schließt im Sommer

„Dies soll ein deutliches Signal der Politik sein, dass wir uns einen Nahversorger in diesem Bereich wünschen“, sagte der Bauausschuss-Vorsitzende Ortwin Schmidt (CDU). Die Selbstverwaltung sieht sich im Zugzwang, seitdem der Kaufmann Claus-Peter Jensen angekündigt hat, den von ihm betriebenen Edeka-Markt zum 31. Juli zu schließen. Dies reißt eine riesige Lücke in die Möglichkeiten für die Einwohner im nördlichen Bereich Barmstedts fußläufig Lebensmittel und Co. einzukaufen. Das Areal der Geno-Mühle ist mit seniorengerechten Wohnungen belegt; weitere Wohnbebauung ist in den vergangenen Jahren an der Wassermühle und bei ehemals Papier Schmidt entstanden.

Edeka-Kaufmann Jensen hatte seinen Rückzug damit begründet, dass der vorhandene Markt zu klein sei. Seinen Überlegungen, an die Stadtgrenze in Richtung Heede auszuweichen und dort neu zu bauen, hatte die Stadt allerdings eine Absage erteilt.

Schule benötigt zusätzliche Fachräume

Ebenfalls schon seit mehr als einem Jahr macht die Gottfried-Semper-Schule ihren Bedarf an weiteren Räumen geltend. In erster Linie würden sieben verschiedene Fachräume benötigt, hat Schulleiterin Margit Boettcher der Stadt auf die Wunschliste geschrieben. Ein Fachplaner hatte im Laufe der vergangenen 14 Monate verschiedene Vorschläge vorgelegt, wie diesem Mangel begegnet werden könnte. Favorit ist im Moment, ein neues Gebäude auf dem jetzigen Edeka-Parkplatz zu errichten.

Der neue B-Plan, der die Nummer 80 trägt, schließt neben dem jetzigen Edeka-Grundstück auch das benachbarte Wohnhaus, die ehemalige Baumschule und das einstige AKN-Gelände mit nicht mehr genutztem Abstellgleis ein, wo früher das Spanische Zentrum war. Aktuell nutzen die Stadtwerke dieses Areal als Mitarbeiterparkplatz. 1,2 Hektar, auf denen viele Wünsche erfüllt werden sollen. Eine Möglichkeit, wenn auch wohl eher theoretischer Natur, ist auch, dass ein neuer Betreiber den vorhandenen Edeka-Markt übernimmt und unter neuem Namen weiter führt.