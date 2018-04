Schulbücherei wird aufgerüstet

Amtsausschuss beschließt Digitalisierungs-Offensive in der Grundschule Brande-Hörnerkirchen

von shz.de

21. April 2018, 16:00 Uhr

Die Bücherei in Brande-Hörnerkirchens Grundschule wird wie geplant digital aufgerüstet. Das beschlossen die Mitglieder des Amtsausschusses Hörnerkirchen während ihrer Sitzung am Mittwochabend im Westerhorner Lindenhof. Der Schul- und Sportausschuss hatte schon in seiner Sitzung am 20. Februar über einen Antrag der Grundschule zur digitalen Ausstattung der Schulbücherei beraten. Noch wird der gesamte Bestand mit seinen etwa 7000 Büchern handschriftlich unter Angabe von fortlaufenden Nummern inventarisiert. Es findet weder eine Sortierung nach Autor noch nach Titel des Buches statt. Die Schulbücherei ist somit nicht in der Lage, eine Aussage darüber zu treffen, ob sich ein bestimmtes Buch aktuell im Bestand oder in der Ausleihe befindet.

Der Ausleihprozess verursacht als Folge einen erheblichen Zeitaufwand und „stellt für alle Beteiligten eine unbefriedigende Lösung dar“, wie Amtsvorsteher Bernd Reimers erklärte. Durch die mangelnde Datenerhebung entstünden Doppelbestellungen, zum Teil sehr lange Suchvorgänge während des Büchereibetriebs und es bestehe keine Möglichkeit zur Nachverfolgung von überzogenen Leihfristen. Der Schulausschuss sprach sich daher einstimmig für die digitale Ausstattung der Schulbücherei Hörnerkirchen aus. Ein Votum, dem sich der Amtsausschuss anschloss.

Apropos Schule: Auch der Schulhort war Thema im Ausschuss. Die Mitglieder beschlossen, dass der Hort weiter unter Regie der Lebenshilfe im Kreis Pinneberg laufen soll. Strittiger war die Frage, wie die Nachmittagszeiten künftig aussehen sollen. Bislang wurden eine 15-Uhr- und eine 17-Uhr-Gruppe angeboten. Doch weil um 17 Uhr derzeit kaum jemand das Angebot nutzt, stand eine Streichung zur Debatte. Die Politikerrunde entschied sich anders. Man will nicht voreilig Zeiten streichen und beschloss sogar, das Angebot um eine 16-Uhr-Gruppe zu erweitern.