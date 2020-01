Schönheitskur für die Orgel

Instrument in der Kirche der Gemeinde Hörnerkirchen wird restauriert

Tobias Thieme

27. Januar 2020, 11:41 Uhr

Hörnerkirchen | Über Wochen und Monate hinweg war sie verwaist. Jene Stelle in Hörnerkirchens Gotteshaus, die eigentlich von den Orgelpfeifen ausgefüllt wird. Eine Fachfirma hatte sie entfernt. Nun füllt sich die kahle Fläche wieder.

Orgelbauer der Firma Link aus Gingen sind dabei, die kaum zählbaren Einzelteile des Instruments zusammenzusetzen. Auch etliche Drähte und Stromkabel müssen angeschlossen werden. Stromkabel? Ja, denn bei einer elektropneumatischen Orgel wie dem Sauer-Instrument in Hörnerkirchen geht ohne Strom nichts.

„Es wird nicht mehr lange dauern, bis in der Kirche die ersten Töne zu hören sein werden“, kündigt Pastor Ulrich Palmer an. „Von der Komplettierung des Instruments bis zum ersten großen Auftritt bedarf es aber noch einiger Vorbereitungen. Deshalb wird unser – im Gemeindebrief für den 2. Februar angekündigte – Einweihungskonzert erst am 8. März ab 17 Uhr stattfinden.“ Schon in Sommer 2018 hatte Architekt und Kirchengemeinderatsmitglied Dirk Salehi-Jens angedeutet, dass die Orgel restauriert werden müsse. Rund 100 000 Euro nannte er als Richtwert für die Instandsetzung des Instruments. Etwa 50 000 Euro müssen nach Aussage von Pastor Palmer aus Eigenmitteln beigesteuert werden. Die Orgel wurde einst von der Firma Sauer in Frankfurt/Oder gebaut.

Das Besondere: Der Spieltisch liegt auf der dem Orgelwerk gegenüber liegenden Empore, was eine elektropneumatische Übertragung erforderlich macht. Während die Orgelpfeifen abgebaut waren, kamen vermehrt Chöre, Flöten und Bläser zum Einsatz. So wurde auch die musikalisch reiche Adventszeit überbrückt. Für die Orgel wurde eigens ein Spendenkonto eingerichtet.

