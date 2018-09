Schönheit und Naturschutz

Formvollendete Oldtimer, farbenprächtige Beete sowie Aufklärung über Insektenschutz und private Hühnerhaltung im Arboretum

von Christian Uthoff

13. September 2018, 00:00 Uhr

Die Farbe ist ein Sinnesreiz, die Form dagegen die Grundlage des Schönen – das postulierten bereits die Philosophen Immanuel Kant und Georg Wilhelm Friedrich Hegel. In die Praxis setzt diese Erkenntnis am kommenden Wochenende das Ellerhooper Arboretum, Thiensen 4, mit seiner Sonderveranstaltung „Garden und Classic Cars“ um: Etwa 25 000 Blüten zeigen in den Farbgärten ihre ganze spätsommerliche Pracht und die stilvollendeten, gepflegten Automobile des Pinneberger Mobil-Oldi Clubs ergänzen das Schauspiel mit ihrer Formschönheit. Ab 14.30 Uhr werden die etwa 75 Oldtimer im Arboretum erwartet. Sie nehmen teil an der ADAC Classic Charity, deren Erlös einem guten Zweck zugeführt wird: Dieses Jahr geht er an das Arboretum.

Abgerundet wird die Hommage an die Schönheit in Farbe und Form noch durch Wohlgestaltetes für das Ohr: Das Trio „Three Little Words“ wird als Begleitband für die Oldtimershow mit klassischen Swing die Szenerie untermalen. Ganz besondere Hingucker zu dieser Jahreszeit sind die Wildalpenveilchen und die Lotosblüte.

Ästhetischer Genuss allein reicht dem Veranstalter, der Norddeutschen Gartenschau aber nicht aus. Der Landesverband Schleswig-Holsteinischer und Hamburger Imker wird mit dem sogenannten Bienenmobil vor Ort sein, in dem Rainer Mletzeck über die unglaubliche Welt der Bienen informieren und das Insektensterben aufmerksam machen wird – ein Thema, das dem Arboretum am Herzen liegt: „Jetzt blasen ja alle in dieses Horn“, sagt Arboretumsleiter Hans-Dieter Warda. „Aber wir weisen mit einer Ausstellung von Insektennährpflanzen schon lange eindringlich darauf hin. Naturschutz ist nicht nur reden, sondern auch handeln.“ Deswegen bietet das Arboretum vor Ort auch herbstblühende Pflanzen für Insekten an: Stauden, Zwiebelgewächse und Herbstkrokusse können Hobbygärtner in kleinen Mengen zum Selbstkostenpreis erwerben.

Der Appener Geflügelzuchtverein wird an seinem Stand über Hühnerhaltung im Hobbygarten informieren und auch einige Tiere zeigen. Für Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut sein. Wie immer können die Kleinsten auch am Bernsteinstrand nach Schätzen suchen. Sowohl auf der Festwiese als auch im fest ansässigen Dielen-Café gibt es Kuchen und Snacks.

Arboretumsleiter Warda liegt die Veranstaltung besonders am Herzen. Von klein auf ist er leidenschaftlicher Bewunderer der historischen Automobile. Zum zweiten Mal wird für ihn nun mit den „Garden und Classic Cars“ ein Traum war. Schlechtes Wetter brauchen Besucher nicht zu fürchten: „Regen? Kein Problem, dann ziehen wir ruckzuck in die Halle um“, sagt Warda. Es gelten die üblichen Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr und die regulären Eintrittspreise von 9 Euro (ermäßigt 7 Euro), Kinder bis 16 Jahren frei.