Barmstedter Zeitung feiert 140. Geburtstag und den Einzug in die neuen Räumlichkeiten / Neuer Standort kommt gut an

von Elisabeth Meyer

08. April 2019, 16:00 Uhr

Petrus feierte mit: Bei strahlendem Sonnenschein sind zahlreiche Besucher am Sonnabend zur 140. Geburtstagsfeier und der Eröffnung der neuen Räume der Barmstedter Zeitung (BZ) gekommen. Auf dem Gelände neben der Geschäftsstelle in der Reichenstraße 7 drehten die kleinen Gäste eifrig am Glücksrad, während ihre Eltern und Großeltern bei Franzbrötchen und heißen Getränken miteinander plauderten oder die Gelegenheit nutzten, sich bei den BZ-Redakteuren Elisabeth Meyer und Christian Uthoff, Redaktionsleiter Gerrit Mathiesen sowie Geschäftsstellen-Mitarbeiterin Silja Möller über ihre Arbeit zu informieren.

Etliche Besucher hatten sich viel Mühe gegeben und persönliche Geschenke mitgebracht. So überreichte der ehemalige BZ-Verleger Hans-Joachim Prange dem Team eine Marzipan-Schoko-Torte mit BZ-Motiv. Von der Stadt – vertreten durch Bürgervorsteher Uwe Runge (CDU) und Bürgermeisterin Heike Döpke (parteilos) – gab’s ein Barmstedt-Luftbild. „Super, dass Sie wieder hier sind“, sagten Rolf und Rosi Klose vom Kulturverein Pfiff. Die neuen Räume stießen ebenfalls auf positive Resonanz. „Schön habt ihr es hier“, sagte Corrie Naundorf vom Popchor Rhythm & Voices. Auch der Standort – die BZ ist weiter in die Innenstadt gezogen – wurde gelobt. „Hier werden Sie noch mehr wahrgenommen“, sagte Andreas Riebesell (Druckwerkstatt).