Streit um Breitbandausbau : „Schlechter Stil und Populismus”: Barmstedts SPD wehrt sich gegen Stadtwerke-Kritik

Mit deutlichen Worten wurden die Vorwürfe zurückgewiesen, den Stadtwerken beim Ausbau in den Rücken gefallen zu sein.

von Elisabeth Meyer

02. März 2020, 10:00 Uhr

Barmstedt | Die Barmstedter SPD wehrt sich gegen den Vorwurf, ihr seien die Mitarbeiter und Arbeitsplätze bei den Stadtwerken egal, weil sie die Pläne der Werkleitung, in Appen und Moorrege Breitband zu verlegen, mit einem Sperrvermerk versehen haben.

SPD-Chef: Arbeitsplätze und Sponsoring nicht gefährdet

Doch selbst, wenn der Sperrvermerk nicht durch die Stadtvertreter am 25. März aufgehoben werden sollte und der Ausbau somit nicht erfolgt, seien weder die Arbeitsplätze noch das Sponsoring hiesiger Vereine durch die Stadtwerke gefährdet, erklärte SPD-Fraktionschef Hans Hansen in einer Pressemitteilung, mit der er auf den Brief von Stadtwerke-Vertriebsleiter Bernd Szwirblatt antwortet.

Es sei „schlechter Stil und die Methode der Populisten, Angst zu verbreiten“, wirft Hansen Szwirblatt vor. Offensichtlich gehe es „keinesfalls um Schutz und Wohl von Bürgern und Sportlern oder Sicherheit für die Mitarbeiter, sondern allein um vermeintliche wirtschaftliche Interessen“. Erfolg sollte zwar das Ziel unternehmerischen Handelns sein, „aber keinesfalls um jeden Preis und nicht ohne fundierte Prüfung durch die städtischen Gremien“, schreibt Hansen.

Sorge vor den Folgen eines Boykotts

In seiner E-Mail vom 10. Februar an alle Barmstedter Stadtvertreter und Mitglieder des Werkausschusses habe Appens Bürgermeister Hans-Joachim Banaschak (CDU) „ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Versorgung durch die Stadtwerke Barmstedt nicht gewünscht ist“, so Hansen. Die Bereitschaft der Bürger, bei einem unerwünschten Anbieter Kunde zu werden, „muss an dieser Stelle in Frage gestellt werden, und die möglichen wirtschaftlichen Folgen eines Boykotts müssen erwogen und validiert werden“.

Zudem hätten die Stadtwerke weder dem Werkausschuss noch der Stadtvertretung bis heute eine sonst übliche „Kosten-Nutzen-Rechnung“ vorgelegt, so Hansen. Eine Kernaufgabe des Werkausschusses sei es aber, sich ein Bild der möglichen Risiken machen und sich von den Erfolgsaussichten überzeugen zu können.

Die SPD könne „die Umstände, die uns zur weiteren Prüfung zwingen, nicht einfach ignorieren“, erklärt Hansen und stellt klar:

Das Projekt Appen und Moorrege wurde unserseits nicht abgelehnt, wie Szwirblatt unterstelle, sondern bis zum Ende der Prüfung und weiterer vertrauensbildender Gespräche auf Eis gelegt. Hans Hansen

Es sei nun die Aufgabe der Stadtwerke, „Notwendiges zu liefern, um eine positive Entscheidung zu treffen“.