Rathaus Barmstedt : Schiedsmann Werner Münster hört zum Jahresende auf

Abschied wegen privater Verpflichtungen. Münster hielt bisher einmal im Monat Sprechstunden für Bürger ab.

von Siegfried Schilling

10. April 2018, 13:30 Uhr

Barmstedt | Der langjährige Schiedsmann der Stadt Barmstedt, Werner Münster, hört zum Jahresende auf. Dies erklärte er gegenüber shzd.de. „Ich habe einfach zu viele private Verpflichtungen. Ich scheide mit einem lachenden und einem weinenden Auge.“ Münster hält an jedem dritten Donnerstag eines Monats, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr, Sprechstunden im Barmstedter Rathaus ab. Die Anliegen, mit denen die Bürgerinnen und Bürger sich an ihn wenden, sind unterschiedlich. Es überwiegen aber Nachbarschaftsangelegenheiten – vom Wasserzufluss bis zur Lärmbelästigung.

„Wichtig ist natürlich erst einmal, dass ich den Sachverhalt verstehe, und dann werde ich aktiv“, stellt er fest. Das bedeutet unter anderem, dass er dem Antragsteller den gesamten Ablauf des Verfahrens erklärt und gemeinsam mit ihm den Schlichtungsantrag stellt, von dem der Antragsgegner eine Kopie erhält. Dann werden beide Parteien vorgeladen. Bei diesem Treffen geht es naturgemäß anfangs sehr emotional zu, doch lenkt Münster das Gespräch in Bahnen, die eine Lösung des Konfliktes beziehungsweise einen Kompromiss ermöglichen. Meistens hätten beide Parteien bereits eine Vorstellung davon, wie dieser aussehen könnte, weiß er.

In zweieinhalb Jahren sei es nicht ein einziges Mal vorgekommen, dass keine Einigung erzielt worden sei. Unterstützt wird Münster durch seine Stellvertreterin Stefanie Nagel, die bei sämtlichen Verhandlungen mit dabei ist. „Für mich stellt meine ehrenamtliche Tätigkeit eine Bereicherung meines Lebens dar“, befindet der Barmstedter.

Mehr miteinander sprechen

„Es befriedigt mich, wenn ich Menschen helfen kann.“ Man müsse ja auch bedenken, dass sich diese in einem Streit befänden, der Ausdruck des Leides sei. Seine Bemühungen gingen dahin, ihnen aus dieser Situation zu helfen. „Dies alles kann man aber nur leisten, wenn man ein positives Menschenbild besitzt“, betont er. „Ich selbst sehe mich als jemanden, der stets auf Ausgleich bedacht ist.“

Die wichtigste Erkenntnis, die Werner Münster aus seiner ehrenamtlichen Tätigkeit gewonnen hat, ist die, dass die Menschen mehr miteinander sprechen sollten. Das würde so manches Schlichtungs- und Gerichtsverfahren ersparen.