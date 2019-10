Schau der kleinen Fellnasen

Mehr als 100 Interessierte besuchen die Barmstedter Kaninchenschau / Züchter räumen mit Vorwürfen auf

14. Oktober 2019, 16:00 Uhr

Barmstedt | Kaninchen und Barmstedt – das passt zusammen. Zu erleben war dies am vergangenen Wochenende in der Turnhalle Schulstraße. Mehr als 100 Besucher zeigten bereits bei der Eröffnung durch die Bürgermeisterin Heike Döpke (parteilos) und Bürgervorsteher Uwe Runge (CDU) großes Interesse an den zahlreich zur Schau gestellten Tieren. „Ihr seid ein wichtiger Teil des kulturellen Lebens in Barmstedt“, sagte Döpke zu den Züchtern.

Benjamin Riedesser nutzte mit seiner Familie die Gelegenheit, nach einem passenden Weibchen für das vorhandene Männchen zu suchen. „Wir haben ein Klein-Rexe castorfarbig und halten ihn überwiegend im Garten, wo er guten Auslauf hat. Aber abends braucht er ein Weibchen zum Kuscheln“, so Riedesser, der sich von den Fachleuten erklären lässt, welche Rasse dazu passen könnte.

Dabei steht die Kaninchenzucht häufig am Pranger der Tierschützer. Jens Lochmon und Günther Iburg nutzen gern die Gelegenheit, zu einzelnen Vorwürfen Stellung zu nehmen. „Bei den kleinen Käfigen geht es um Mindestmaße, die der Tierschutz vorschreibt. Unser Verband hat Richtlinien vorgegeben, mit denen wir weit über den gesetzlichen Vorgaben liegen. Auch wir machen uns ständig Gedanken über das Wohl unserer Lebewesen“, so Lochmon. Auf den Vorwurf, dass Kaninchen ja soziale Wesen seien und eine Einzelhaltung gegen die Natur der Tiere verstoße, sagt Lochmon: „Man muss unterscheiden, ob ein frei lebendes Tier in einen Käfig gesperrt wird oder ob ein im Käfig aufgewachsenes Tier so gehalten wird. In Osteuropa, wo die Tiere in großen Gruppen auf Freiland gehalten werden, sind zur Zeit der Geschlechtsreife extreme Rangkämpfe mit tödlichem Ausgang zu beobachten. Da achten wir lieber auf eine gute Größe der Käfige und stellen sie dicht an dicht, so dass die Tiere abends miteinander kuscheln können“, so die Antwort des Züchters. Er betont dass jedes Tier einen anderen Charakter habe und der Halter im Laufe der Zeit eine soziale Bindung zu seinen Kaninchen aufbaue, so dass sie auch auf ihn reagieren.

Dass die Sieger-Pokale wohl nur etwas für das Ego der Züchter seien, sehen Ihburg und Lochmon genauso. „Wer lange dabei ist, hat zu Hause schon so viele Pokale stehen, da kommt es auf einen mehr auch nicht drauf an.“ Für Lothar Kind geht das Engagement weit über die Zucht hinaus. Jedes Jahr besucht er mit seinen Tieren die Altenheime in der Stadt. „Wenn ich erlebe, wie verkrümmte Hände von Demenzkranken sich öffnen, sich ein Lachen auf das Gesicht zaubert, weil Erinnerungen aus der Nachkriegszeit wieder da sind und diese Menschen stundenlang ein Kaninchen streicheln, wie eine Kranke plötzlich wieder lachen und reden kann, was sonst nicht mehr möglich war, dann geht mir das Herz auf und mir kommen die Tränen. So haben meine Tiere auch eine soziale Bedeutung nicht nur für die Kinder auf dem Kinderfest oder auf dem Bauernmarkt, sondern auch im Abseits der Heime“, so der Fußballfan des SSV Rantzau, der sich über den Besuch der Ligamannschaft mitsamt Trainerstab sehr gefreut hat. Zu den Gewinnern des Wochenendes gehört Emily Schmidt aus Elmshorn. Sie wurde für ihre „Rexe“ mit dem Sonderpreis Jugend E 2019 der Stadt Barmstedt ausgezeichnet.