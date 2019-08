Rantzauer Forst : Schäferhund beißt Frau: Barmstedter Polizei sucht unbekannte Halterin

Der unangeleinte Schäferhund ging im Wald auf einen kleinen Mischlingshund los und biss einer 63-Jährigen in den Fuß.

von Elisabeth Meyer

14. August 2019, 17:06 Uhr

Barmstedt | Nach einem Hundebiss, der sich am Dienstagnachmittag im Rantzauer Forst ereignet hat, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Wie ein Beamter am Mittwoch berichtete, war eine Barmstedterin (63) dort mit ihrem kleinen Shih-Tzu-Mischlingshund in der Nähe der Tennisanlage am Bornkamp unterwegs, als sie gegen 17.30 Uhr auf eine ihr unbekannte Frau traf, die einen Schäferhund mit sich führte.

Beide Hunde waren nicht angeleint, und der Schäferhund hat sich gleich auf den Mischling gestürzt und ihn angegriffen. Polizei Barmstedt

63-Jährige wird gebissen

Die 63-Jährige habe ihren Hund vor weiteren Attacken schützen wollen und den Schäferhund zurückgedrängt. Dabei sei sie von diesem in den Fuß gebissen worden.

„Dass sie verletzt war, war deutlich sichtbar, denn es blutete durch den Schuh“, sagte der Beamte. Die Halterin des Schäferhunds habe aber lediglich erklärt, „sie könne da jetzt auch nichts machen“, und sei mit ihrem Hund weggegangen. Die 63-Jährige und ihr Hund seien ärztlich behandelt worden, sagte der Beamte.

Die Polizei sucht jetzt die unbekannte Hundehalterin oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder auch sonst Hinweise auf die Frau geben können. Sie wird als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, zwischen 55 und 65 Jahre alt und schlank beschrieben. Sie habe kurze bis kürzere, mittelblonde Haare und keine Brille getragen.

Zeugen sollen sich melden

„Es geht der Geschädigten allerdings nicht um eine strafrechtliche Verfolgung. Sie möchte nur gern mit der Dame sprechen“, betonte der Beamte. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04123-684080 entgegen.

