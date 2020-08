Saure Zeiten für süße Waren

Der Barmstedter Sören Doll schlingert mit seinem Schoko-Laden durch die Corona-Krise / Alle Mitarbeiter sind nach wie vor in Kurzarbeit

Avatar_shz von shz.de

27. August 2020, 19:12 Uhr

Barmstedt | Sie sind Unternehmer, Künstler, Sportler, Politiker oder Ehrenamtliche und haben alle eins gemeinsam: Sie haben eine enge Verbindung zum Norden des Kreises Pinneberg und sind die Gesichter der Region. Im Zuge einer Serie, die immer dienstags und freitags erscheint, stellen wir sie vor und sprechen mit ihnen auch darüber, wie sie persönlich mit der Corona-Krise umgehen. Heute: Sören Doll.

Wer Süßes mag, für den liegt das Paradies an der Hamburger Straße 67 in Barmstedt. Und wie es sich für einen Garten Eden gehört, ist das Paradies nicht ganz einfach zu finden. Der Weg zum Parkplatz führt über die benachbarte Tankstelle. Dann noch ein Stück weiter nach hinten durch – und immer schön die Augen offen halten. Wer genau hinsieht, der erkennt das Schild über dem Eingang, das auf den Schoko-Laden von Sören Doll hinweist. Seit zehn Jahren gibt es das Geschäft, doch zum Feiern ist dem Chef in Corona-Zeiten nicht. „Es ist schon ein merkwürdiges Jubiläum“, gibt der 45-Jährige zu.

Gleich hinter dem Eingang reiht sich Verlockung an Verlockung. Unzählige Schoko-Sorten in den aufwändigsten Kreationen sind Hingucker und Versuchung zugleich. Billig ist die handgemachte Schokolade nicht, aber dafür ein nahezu paradiesisches Geschmackserlebnis. Ganz so paradiesisch sind die Zeiten für die Mitarbeiter indes momentan nicht. „Unser Team besteht aus fünf Leuten“, sagt Doll. Und noch immer seien alle in Kurzarbeit. Immerhin habe man während der kompletten Pandemie-Zeit geöffnet haben dürfen, „weil wir ja Lebensmittel verkaufen“.

Die meiste Schokolade wird für Feiern als Geschenk gekauft. Doch Feiern waren in den zurückliegenden Monaten rar, und so sank auch der Umsatz im Schoko-Laden. Doll beziffert das bislang entstandene finanzielle Loch auf etwa 100 000 Euro. Viel Geld, das wohl auch nicht mehr nachträglich hereingeholt werden kann. Eher dürften sich die Einbußen noch weiter summieren. „Wenn die Weihnachtsmärkte ausfallen, wird das für uns hart“, sagt der gebürtige Elmshorner, der die Schokoladen-Herstellung von der Pike auf gelernt hat. Als Süßwarenmeister ist Doll Herr über Dutzende Sorten, die er in seinem Geschäft anbietet. Aktueller Verkaufsschlager sei weiße Schoko mit Lakritz.

In seinem Werksladen gestattet der 45-Jährige allen Interessierten einen Blick hinter die Kulissen der Schoko-Manufaktur. Lediglich zwei große Glasscheiben trennen die Maschinen, die für die Herstellung benötigt werden, vom Verkaufsbereich. „Ich wollte alles ganz bewusst offen halten“, betont Doll, der hauptsächlich vom Verkauf an größere Händler und Feinkostläden lebt. Hinzu kommen die Weihnachtsmärkte, „da kommen wir auf neun bis zehn jedes Jahr“. Normalerweise. Denn 2020 hätten schon viele Marktmacher aufgrund der Corona-Krise abgesagt. Das sei „ein echtes Dilemma“, so Doll. Einerseits verstehe er die Gründe, „andererseits ist es für uns wirklich hart“. Schließlich habe die Adventszeit sonst die Monate bis in den Sommer hinein mitfinanziert.

Den Kopf hängen lassen: Das kommt für den Schoko-Experten dennoch nicht in Frage. „Ich probiere immer wieder mal was Neues aus“, sagt Doll mit Blick auf sein Sortiment. Der Online-Verkauf funktioniere ganz gut und laufe besser als vor den Corona-Wochen. „Allein ernähren kann er mich aber nicht“, gibt Doll zu. Auch Firmen melden sich bei ihm mit ausgefallenen Ideen. Ein Betrieb habe zu Ostern Schokolade bestellt, die dann zu den Mitarbeitern geliefert wurde, die im Home-Office arbeiteten. „So was könnte es zu Weihnachten wieder geben“, hofft der Geschäftsführer des Schoko-Ladens. Generell sei der Lockdown Mitte März „für uns ein dummes Datum gewesen“. Man habe schon für die Feiertage vorproduziert, und plötzlich sei alles hinfällig gewesen. „Mai wäre besser gewesen“, sagt Doll. Aber eine Pandemie komme eben nie im richtigen Augenblick.