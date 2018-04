Hemdingen : Sass ist Spitzenkandidat der Wählergemeinschaft

Es folgen auf den Plätzen zwei und drei der Vorsitzende Thomas von Thun und Ralf Warns.

von Siegfried Schilling

21. April 2018, 00:00 Uhr

Hemdingen | Die Hemdinger Wählergemeinschaft (HWG) ist bereit für die Kommunalwahl am 6. Mai in Schleswig-Holstein. Die Kandidatenkür erfolgte jüngst im Zuge einer Mitgliederversammlung. Spitzenkandidat ist der jetzige Bürgermeister Hans-Hermann Sass. Es folgen auf den Plätzen zwei und drei der Vorsitzende Thomas von Thun und Ralf Warns. „Das Anliegen der HWG ist, die Interessen der Hemdinger Bürger wahrzunehmen und zum Wohl der Gemeinde zu wirken. Das steht bei uns im Vordergrund“, erläuterte der Vorsitzende. „Was unsere Kandidaten betrifft, so sind einige neue und junge hinzugekommen, die frische Ideen und Sichtweisen mit hineinbringen können. Es ist insgesamt eine altersmäßig gut durchmischte Mannschaft.“

Die Hemdinger Wählergemeinschaft, der zurzeit 31 Männer und Frauen angehören, hat laut von Thun in der Vergangenheit viele Projekte angeschoben und realisiert – von der Breitbandversorgung bis zur Schaffung neuer Baugebiete. Zudem habe man sich intensiv um Grundschule, Betreute Grundschule und Kindergarten gekümmert. Abgeschlossen ist laut von Thun mittlerweile auch das Baugebiet Hofkoppel, während in der Moortwiete mittlerweile sämtliche Grundstücke verkauft werden konnten; einige Häuser befinden sich dort noch im Bau. „Jetzt schaffen wir ein neues Gewerbegebiet. Mit den Erschließungsarbeiten haben wir bereits begonnen“, so von Thun. „Es gibt für die Grundstücke bereits viele ernsthafte Interessenten.“

Listenwahlvorschläge der HWG zur Kommunalwahl: Hans-Hermann Sass, Thomas von Thun, Ralf Warns, Ute Robel, Norbert Mohr, Stefanie Timbone, Arnold Boehnke sowie Thorben Winter, Simon Reich, Marietta Gentz, Werner Hagedorn, Christl Galla.

Gewachsen sei der Kindergarten, bei dem eine neue Krippengruppe hinzugekommen sei. Besonders erfreut ist der HWG-Vorsitzende darüber, dass die Schule voraussichtlich zweizügig gehalten werden könne. Wesentliche Verbesserungen gab es aus seiner Sicht auch bei der Betreuten Grundschule und der Freiwilligen Feuerwehr, die neue Fahrzeuge erhielt.

Für die nächste Legislaturperiode habe sich die HWG die Erweiterung des Kindergartens auf die Fahne geschrieben, so von Thun. Es soll zusammen mit den übrigen Trägergemeinden ein Ersatzneubau für die abgängige Baracke geschaffen werden. Des Weiteren gelte es, die Weichenstellung für eine neue Turnhalle vorzunehmen. Nach wie vor wichtig ist der HWG, finanziell solide und mit Augenmaß zu haushalten.

Spitzenkandidat ist Hans-Hermann Sass, der noch einmal für das Amt des Bürgermeisters kandidieren möchte. Der HWG gehört er seit etwa 25 Jahren an. In dieser Zeit seien in der Gemeinde viele Projekte verwirklicht worden. Hemdingen sei zudem die erste Gemeinde, die die Schmutz- und Regenwasserentsorgung dem Abwasser-Zweckverband übertragen habe, so Sass.