Polizist aus Leidenschaft : Sascha Schmidt ist der neue Leiter der Polizeistation Barmstedt

Barmstedt | Barmstedt bekommt einen neuen Polizeichef: Sasach Schmidt wird Nachfolger von Peter Kroll, der Ende März in Pension ging. „Sascha ist mein Wunschkandidat“, sagt Thorsten Buchwitz, Leiter des Polizeireviers Elmshorn, der auch für die Polizeistation Barmstedt zuständig ist. Die wird ab Juli von Schmidt geleitet. Der präsentierte sich am Mittwoch bei seiner Vorstellung in Elmshorn als Polizist mit Leib und Seele: „Meine Leidenschaft ist, Polizeibeamter zu sein.“

Buchwitz und Schmidt kennen sich von vielen Jahren gemeinsamer Dienste in Wedel und Pinneberg. In der Kreisstadt arbeitet Schmidt bisher als Gruppenleiter. Die Übernahme einer Station ist für ihn der nächste Schritt auf der Karriereleiter. Im landesweiten Bewerbungsverfahren setzte er sich gegen zahlreiche andere Kandidaten durch. Dass die Arbeit in der Kleinstadt anders aussehen wird als im Einzugsbereich der Hamburger S-Bahn, das ist Schmidt klar. Seine Arbeit in Pinneberg bestehe vor allem aus „Reaktionsdienst: Einsatz wahrnehmen, verschriften, zur Bearbeitung weitergeben.“

Im Norden des Kreises geht es beschaulicher zu, das hat der Polizeihauptkommissar schon erlebt, als er bei einer Streifenfahrt zur Unterstützung in Barmstedt unterwegs war, von einem Passanten ’rangewinkt wurde, anhielt, ausstieg und erstmal mit dem Mann redete. „Man kann Entwicklungen im Zuständigkeitsbereich erkennen, wenn man mit den Bürgern im Gespräch ist“, findet Sascha Schmidt und erklärt: „Ich möchte regelmäßig auf der Straße unterwegs sein.“ Dazu werde er in der kleinen Stadt und den Dörfern mehr Gelegenheiten finden, hofft der 41-Jährige.

Unterwegs wird er auch in vielen Büros sein. Als Stationsleiter ist er für die Kontaktpflege in seinem Revier zuständig: mit der Stadt und den Dörfern, dem Amt Rantzau, Feuerwehr, THW und vielen anderen. Das Gebiet der Polizeistation reicht vom „Glacehaus“ an der Elmshorner Stadtgrenze bis nach Langeln und umfasst elf Gemeinden. „Die Aufgabenvielfalt ist nirgendwo größer“, charakterisiert Elmshorns Revierleiter Buchwitz die Arbeit im ländlichen Bereich.

Sascha Schmidt ist seit mehr als 20 Jahren bei der Polizei. Fast die ganze Zeit über hat der gebürtige Berliner im Kreis Pinneberg gearbeitet, wo er auch wohnt. Der Beruf erfüllt ihn: „Entweder du machst etwas ganz oder gar nicht“, findet er. Er macht es ganz: „Man hat mehr Erfolg mit so einer Einstellung.“ Schmidt ist verheiratet, hat keine Kinder und hält sich mit Laufen fit. „Ich versuche, das regelmäßig mit meiner Frau zu machen.“ Schmidts Dienst in Barmstedt beginnt offiziell am 1. Juli; wegen des G 20-Einsatzes kommt er aber erst am 10. kommt in die Stadt.



von Jann Roolfs

erstellt am 30.Jun.2017 | 12:00 Uhr