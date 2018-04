Landesstraße : Sanierung der L110 in Ellerhoop: Neuer Asphalt soll Lärm reduzieren

Im Sommer soll die Sanierung abgeschlossen sein. Bürger befürchten Probleme durch Baustelle, sollen aber rechtzeitig informiert werden.

von Christian Uthoff

06. April 2018, 13:00 Uhr

Barmstedt | Die lärmgeplagten Anwohner der Barmstedter Straße (Landesstraße 110) in Ellerhoop können auf Linderung hoffen: Im Zuge der Straßensanierung der Ortsdurchfahrt im Sommer soll gleichzeitig eine Richtlinie zur Lärmbeseitigung umgesetzt werden. Ein spezieller Asphalt soll die Anwohner der Barmstedter Straße vor weiterhin allzu großem Lärm schützen. Dazu Harm Ladiges, Vorsitzender des Ausschusses für Wege-, Umwelt- und Landschaftspflege: „Es wird kein typischer Flüsterasphalt, wie man es von Autobahnen kennt, aber wir versprechen uns davon eine deutliche Verringerung des bisherigen Lärms.“

Wie berichtet, ist der Verkehr auf der Barmstedter Straße die Lärmquelle in Ellerhoop. Während der letzten Sitzung der Ellerhooper Gemeindevertretung in dieser Legislaturperiode war nun die Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie besprochen worden. Bürgermeisterin Wiebke Uhl (CDU) unterrichtete den Gemeinderat und die anwesenden Gäste, dass die Bauarbeiten des Lands zur Sanierung der L110 innerhalb Ellerhoops für die Monate Juli und August geplant sind.

Bis zu 10.000 Autos pro Tag

Täglich strapazieren derzeit 7000 bis 10.000 Autos die Trommelfelle der Anlieger. Bevor jedoch Besserung eintreten kann, wird die sechs- bis achtwöchige Baumaßnahme zunächst die Verkehrsführung im Dorf auf eine harte Probe stellen, denn in anderen Abschnitten war die Sanierung der Landesstraße mit einer Vollsperrung in beiden Richtungen verbunden – mit zum Teil erheblichen Umwegen und Zeitverzögerungen. Im vergangenen Jahr war zum Beispiel das Teilstück zwischen der A 23 und Oha ausgebaut worden und wochenlang gesperrt.

Erleichtert werden die Ellerhooper die aktuelle Entscheidung vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) und Kieler Verkehrsministerium aufgenommen haben, die ebenfalls geplante Sanierung der L 110 von der Brücke über die A 23 bis ins Tornescher Stadtzentrum zu verschieben und erst Mitte 2019 durchzuführen. So kann zumindest der Verkehr hinter der Kreuzung Oha nach Tornesch-Ahrenlohe abfließen.

Sorgen wegen der Sperrung

Sorgen wegen der Sperrung und deren Auswirkungen gibt es bei mehreren Ellerhoopern: Alfred Kühne (85), dessen Tochter Heike Löper mit ihrem Mann Hans-Werner das Restaurant „Zur Linde“ genau in diesem Abschnitt führt, ist beunruhigt: „Wir müssen rechtzeitig wissen, ob und wann die Straße gesperrt wird und wie die Umleitungsregelung sein wird. Wir bekommen Anfragen zu Veranstaltungen, wie sollen wir antworten?“ Aber nicht nur Kühne, alle Anwohner und insbesondere Gewerbetreibende an der Barmstedter Straße würden ein reges Interesse haben, zu wissen, wie ihre Grundstücke während der Baumaßnahmen angefahren werden können. Detlef Hahn ist ebenfalls Anlieger und fragte an: „Wird im Zuge der Straßensanierung auch der Fahrradweg neu gemacht?“ Der Straßenausbau, so die Auskunft der Bürgermeisterin, sei Sache des Lands. Die Planung eines Fahrradweges Sache der Gemeinde.

Der stellvertretende Bürgermeister Karl-Ernst Bürkner (FWV) versprach, sich mit den Behörden in Itzehoe in Verbindung zu setzen, um mehr Klarheit über die Bauarbeiten zu bekommen. Danach sollen betroffene und interessierte Bürger Gelegenheit bekommen, sich im Rahmen einer Bürgerfragestunde zu informieren. Eine entsprechende Einladung soll hierfür zeitnah ausgesprochen werden.

Eins von drei großen Straßenbauprojekten

Die Sanierung der L 110 ist eines von drei großen Straßenbauprojekten, die in diesem Jahr in der Region Barmstedt ins Haus stehen. Und: Die Projekte hängen laut Kai-Uwe Schacht, Leiter der LBV-Niederlassung Itzehoe, aufgrund der notwendigen Umleitungsstrecken alle miteinander zusammen. Derzeit wird in Bokholt-Hanredder an der Landesstraße 75 gebaut (siehe unten). Im Anschluss soll die Pinneberger Landstraße (L75) in Barmstedt zwischen dem Kreisel am Spitzerfurth und der Moltkestraße erneuert werden. Die gesamte Sanierung der L75 soll voraussichtlich am 17. Juli abgeschlossen sein. Dann soll das Bauprojekt in Ellerhoop zwischen der Landesstraße 195 nach Hemdingen und der Kreuzung bei Oha folgen.