Polizei sucht nach Zeugen : Rund um Weihnachten: Vier Einbrüche im Kreis Pinneberg – Bewohner entdecken Täter

Die Taten ereigneten sich in Westerhorn, Brande-Hörnerkirchen, Pinneberg und Schenefeld.

von Christian Uthoff

27. Dezember 2019, 11:37 Uhr

Brande-Hörnerkirchen/Pinneberg | Nach vier Einbrüchen in Westerhorn, Brande-Hörnerkirchen, Pinneberg und Schenefeld ist die Kriminalpolizei auf der Suche nach Zeugen. Die Taten hatten sich laut Pressesprecherin Sandra Mühlberger rund um die Weihnachtsfeiertage im Kreis Pinneberg ereignet. Nun werden Beobachter gesucht, die Hinweise zu den Fällen geben können.

Einbrecher in Westerhorn entdeckt

Eine der Taten hatte sich laut Mühlberger am ersten Weihnachtsfeiertag im Norden des Kreises Pinneberg ereignet. Bei einem Einbruch in Westerhorn bemerkten die Bewohner den Einbrecher noch auf dem Gelände des Resthofes. Daraufhin flüchtete dieser in unbekannte Richtung.

Auch interessant: Kreis Pinneberg bleibt Einbrecherhochburg in SH

Am 25. Dezember hatte sich der Mann gewaltsam Zutritt in eine Erdgeschosswohnung zu dem Gebäude in der Bahnhofstraße verschafft. Er verließ die Wohnung ohne Beute und ging gegen 17.15 Uhr in das Stallgebäude. Auf dem Heuboden bemerkten ihn die Bewohner des Hauses.

Mann flüchtet

Daraufhin ergriff der Einbrecher mit einer Taschenlampe in der Hand die Flucht. Trotz umfangreicher Fahndung durch mehrere Polizeibeamte konnte der Mann nicht mehr gefunden werden. Er wird wie folgt beschrieben: Er soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sowie schlank sein und kurze schwarze Haare tragen. Der Mann hatte einen Dreitagebart und laut Zeugenberichten ein "südosteuropäisches Erscheinungsbild", wie die Polizei mitteilte. Bekleidet war er mit einer grünen Jacke, einem hell/dunkel quergestreiften Shirt und blauer Jeans.

Täter soll aus Richtung Bahnhof gekommen sein

Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Täter dem Grundstück vom Bahnhof Dauenhof aus. Es ist möglich, dass er sich dort bereits gegen 16 Uhr im Bereich des Trafo-Häuschens aufgehalten hat. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer (04101) 2020 entgegen.

Weiterer Einbruch in Hörnerkirchen

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in Brande-Hörnerkirchen. Dort verschafften sich unbekannte Täter am 23. Dezember in der Zeit zwischen 15.30 und 18 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße. Es wurden ein Möbeltresor mit Bargeld und Schmuck sowie eine Sonnenbrille entwendet.

Dritter Fall in Pinneberg

In Pinneberg kam es in der Zeit zwischen dem 20. Dezember, 8.30 Uhr, und dem 24. Dezember, 19.30, zu einem Einbruch in die Wohnung eines Hochhauses in der Heinrich-Boschen-Straße. Bisher unbekannte Täter stiegen gewaltsam in eine Wohnung im ersten Obergeschoss ein und entwendeten Bargeld.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge bemerkt haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04101) 2020 mit der Kriminalpolizei in Pinneberg in Verbindung zu setzen.

In Schenefeld war ein Einfamilienhaus in der Straße Bi de Windmöl das Ziel von Einbrechern. Sie verschafften sich in der Zeit vom 26. Dezember, 16 Uhr, bis zum 27. Dezember, 2.45 Uhr, gewaltsam Zugang in das Haus und stahlen Bargeld, Uhren und mehrere technische Kleingeräte.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?