Warnschilder am „Hundestrand“ : Ruhezone für das Eisvogel-Paar in Barmstedt

Barmstedterin Melanie Donath hofft auf Einsicht und entsprechendes Verhalten während der Brutzeit.

von Bastian Fröhlig

25. April 2018, 12:00 Uhr

Barmstedt | Die Warnschilder hat sich Melanie Donath unter den Arm geklemmt, in der Hand trägt die Barmstedterin einen Hammer. Sie ist unterwegs zum sogenannten Hundestrand im Rantzauer Forst. Denn dort, wo die Vierbeiner ihre Abkühlung suchen, hat der Eisvogel seine Brutstätte – direkt unterhalb einer Bruchkante.

Der bunt schillernde Eisvogel ist unverwechselbar. Er ist mit maximal 17 Zentimetern etwas größer als ein Sperling, wirkt gedrungen, ist auffallend kurzschwänzig und besitzt einen geraden kräftigen Schnabel. Er steht auf den Roten Listen Deutschlands, der Niederlande, Luxemburgs, der Schweiz, Tschechiens und Österreichs. Der Ausbau und Kanalisierungen von Fließgewässern, zunehmender Nährstoffeintrag und Gewässerverschmutzungen wirken sich laut Naturschutzbund (Nabu) nachhaltig auf sein Vorkommen aus.

„Einige meinen, ich habe einen Vogel. Habe ich auch, einen Eisvogel“, sagt Donath. Seit Jahren kommt sie mit ihren Hunden an die Flussstelle. Seit vier Jahren stellt sie jedes Jahr während der Brutzeit Schilder auf, um den Eisvogel, der zu den streng geschützten Arten zählt, vor unnötiger Störung zu behüten. „Der Eisvogel ist in diesem Jahr früh dran mit der Brut“, sagt Donath. Mit ihren Schildern warnt sie davor, die Kante zu betreten und zu lange am Hundestrand zu verweilen. „An die kurzfristigen Störungen haben sich die Eisvögel gewöhnt, sogar an die Hunde“, sagt Donath und zeigt auf einige Äste auf der anderen Uferseite. „Dort wartet das Männchen, bis es frei Bahn zum Gelege hat.“ Vor allem wenn die ersten Jungtiere geschlüpft sind, herrsche reger Flugverkehr. „Schließlich muss das Männchen dann Futter für seine Frau und den Nachwuchs ranschaffen“, weiß Donath aus Erfahrung.

Foto: Bastian Fröhlig

Der Eisvogel kündigt sich dann mit schrillen Pfiffen an, während der über die Wasseroberfläche gleitet. Vor dem Nest bleibt er für zwei, drei Sekunden wie ein Kolibri in der Luft stehen, bevor er im sandigen Tunnel verschwindet.

„Es spricht nichts dagegen, eine kurze Zeit an der Badestelle zu verweilen oder die Hunde baden zu lassen. Nur sollte es nicht übermäßig lang sein, damit der Eisvogel füttern kann“, sagt Donath, die auf Mitstreiter hofft. „Es wäre schön, wenn es noch zwei drei Menschen gäbe, die regelmäßig hier nach dem Rechten schauen würden“, sagt Donath. „Wenn Kinder buddeln, Jugendliche laute Musik hören, gegrillt wird oder wie im letzten Jahr sogar ein Motorradfahrer über die Hügel rast, könnte der Eisvogel seine Brutstätte aufgeben und verlassen“, fürchtet Donath. Das will sie verhindern. Ebenso wie die Zerstörung der Brutstätte. „Die aufgeschütteten Hügel verleiten Kinder dazu, darauf rumzutoben. Jedoch besteht die Gefahr, dass die Steilkante abbricht. Somit wäre die Brutstätte zerstört.“

Foto: Symbolfoto: Jens Büttner/dpa

Viele hätten Verständnis für ihr Engagement, manche seien uneinsichtig. „Ist doch meine Sache, sagen die dann. Oder: Die Vögel stört es doch anscheinend nicht.“ Vor allem fürchtet Donath den Vatertag. „Im letzten Jahr war ich hier fünfmal unterwegs, um mit den Jugendlichen zu reden. Als kleine Frau macht man sich da schon etwas Sorgen.“ Doch für den Eisvogel macht sie das gerne. „Ich finde es einfach schön, wenn ich seine Rufe höre und ihn sehe“, sagt Donath. Für dieses Erlebnis ist sie jedes Jahr unterwegs – mit Schildern, Hammer und viel Aufklärungsarbeit.