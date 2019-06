Rückhaltebecken stark belastet

Gewässer am Küsterkamp wurde durch Löschwasser verunreinigt / Auch hohe Temperaturen und wenig Niederschlag bereiten Probleme

von Elisabeth Meyer

27. Juni 2019, 16:00 Uhr

Barmstedt | Was ist mit dem Regenrückhaltebecken am Küsterkamp in Barmstedt los? Diese Frage dürften sich viele Passanten gestellt haben, die dort in den vergangenen Wochen vorbeigegangen sind. Das Wasser glich teilweise einer Kloake: Es war fast schwarz, roch modderig und war zeitweilig von Algen übersät. Vor einiger Zeit zog der Abwasserzweckverband (AZV) Südholstein, der das Becken unterhält, dann einen Zaun um das Gelände.

Auch Politiker rief der Zustand des Gewässers auf den Plan. „Das Rückhaltebecken ist in einem sehr schlechten Zustand. Wird etwas dagegen unternommen?“, wollte Marina Quoirin-Nebel (Grüne) während der jüngsten Stadtvertretersitzung wissen. Der AZV kümmere sich darum, erwiderte Ernst-Reimer Saß (CDU). Ein Grund für die Verunreinigungen könne Löschwasser sein, das nach dem Brand des nahegelegenen Volksbank-Gebäudes Ende Februar in das Becken gelangt sei, sagte er. Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte AZV-Sprecher Gerald Langeloh das. „Es ist aber nicht wahrscheinlich, dass das einen nachhaltig ungünstigen Einfluss auf die Wasserqualität gehabt haben könnte“, teilte er mit und weiter: „Nach unserem Wissensstand gibt es daraus jedenfalls keine heute erkennbaren negativen Auswirkungen auf die Wasserqualität.“

Dass Löschwasser in die Kanalisation gelange, lasse sich kaum verhindern, sagte Barmstedts Wehrführer Uwe Schinkel auf Anfrage. „Das bleibt leider nicht aus. Bei Gefahrstoffen versuchen wir noch, es abzufangen, aber bei normalen Haus- oder Wohnungsbränden machen wir das nicht.“ Belastet sei das Löschwasser aber natürlich auch dann, „und am Ende landet es in den Rückhaltebecken“. Oft aber stärker verdünnt als diesmal, weil die Becken weiter entfernt lägen.

Der schlechte Zustand des Wassers in jüngster Zeit resultiere „aus dem geringen Wasserzufluss und den jahreszeitlich bedingten, höheren Temperaturen“, erklärte Langeloh. Wenn nach Regenfällen der Durchfluss steige, „verbessert sich die Beckensituation jeweils wieder“.

Am Küsterkamp komme zudem noch eine besondere Nährstoffsituation hinzu, die unter anderem das Wachstum bestimmter Bakterien begünstige, so Langeloh. Das riechende „Grünzeug“ im Becken beispielsweise werde von frei im Wasser schwebenden Fäden eines Bakteriums gebildet, die sich an der Wasseroberfläche zu größeren Flocken zusammenballen.

Der AZV beobachte die Situation, betonte Langeloh, ergänzte aber: „Die Vorgänge in einem Gewässer sind sehr komplex.“ Der AZV führe bereits umfangreiche Messungen und Untersuchungen des Wassers durch. „Dadurch lassen sich gesicherte Fakten über die Art und mögliche Ursachen der Beeinträchtigung gewinnen. Auf deren Basis wird entschieden, ob eingegriffen werden muss und welche Möglichkeiten und Maßnahmen zur Verfügung stehen, um die Lage nötigenfalls nachhaltig zu verbessern“, sagte Langeloh. Momentan sieht das Wasser wieder besser aus, auch Wasservögel waren darauf wieder zu beobachten. Und ab Oktober will der AZV das gesamte Rückhaltebecken erneuern (siehe Info-Kasten).