Mehr Platz fürs Regenwasser : Rückhaltebecken am Küsterkamp wird vergrößert – Waldstück wird gerodet

Kommentar: Schade um ein Idyll Wieder einmal verliert Barmstedt innerstädtisches Grün. Diesmal trifft es den idyllischen Bruchwald, in dem sich außer diversen Pflanzen auch etliche Tiere angesiedelt haben. Dass die Fläche als Kleingartenareal einst wesentlich weniger wertvoll war, ist nur ein kleiner Trost. Und in Anbetracht der Tatsache, dass es – zumindest in den vergangenen Jahren – kein dramatisches Hochwasser in der Innenstadt gab, stellt sich die Frage, ob die Erweiterung des Regenrückhaltebeckens tatsächlich notwendig ist. Der AZV sieht es so – sollte dann aber für Ausgleich sorgen, selbst wenn er gesetzlich nicht dazu verpflichtet ist. (Elisabeth Meyer)