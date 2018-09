Rinnsteine müssen gepflegt werden

Mitglieder des Bilsener Bauausschusses sprechen über Sanierung von Straßen / Bürger sollen ihren Verpflichtungen nachkommen

von shz.de

01. September 2018, 16:00 Uhr

Der Bauausschuss der Gemeinde Bilsen befasste sich im Dörpshuus mit Straßensanierungen, Bodenschwellen, Pumpstationen und nicht gesäuberte Rinnsteine. Letztere verursachen Probleme. „Eine von uns beauftragte Firma kann vor einigen Grundstücken nicht richtig arbeiten, weil in den Rinnsteinen zu viele Wucherungen wachsen“, sagte der Ausschussvorsitzende Stefan Ludwig (BFB). Außerdem könne bei Starkregen das Wasser an diesen Stellen nicht zu den Sielen gelangen und verursache tiefe Pfützen. Die Hauseigentümer seien verpflichtet, die Rinnsteine von Pflanzgewächsen frei zu halten. Diskutiert wurde darüber, die Eigentümer in der nächsten Zeit darüber zu benachrichtigen.

Um die Sanierung und Unterhaltung des Hohenhorster Wegs ging es nicht zum ersten Mal. Ludwig teilte mit, dass ein Teilstück geteert wurde und die Flickstellen in Kürze erledigt sein würden. „Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir künftig weiter mit diesem Weg und überhaupt mit der Sanierung unserer Straßen in der Gemeinde verfahren wollen“, sagte der Ausschussvorsitzende. Die Sanierung des Hohenhorster Wegs habe bis jetzt 40 000 Euro gekostet. Ein Vorschlag sei, die Straße kaputt zu fräsen und daraus einen wassergebundenen Weg zu machen. „Oder sollen wir immer wieder Löcher flicken?“ stellte er die Frage in den Raum. Die Ausschussmitglieder wollen sich weiter mit dem Thema und gegebenenfalls mit Alternativen beschäftigen.

Weiter teilte Ludwig mit, dass die Landesstraße 234 nach Alveslohe von kommendem Montag, 3. September, an bis Freitag, 2. November, für den Autoverkehr gesperrt sein wird. Der Rad- und Fußweg bleibt offen. Bei den geplanten sechs Bodenschwellen in der Alvesloher Straße lagen dem Ausschuss Einwendungen von Anwohnern in Bezug auf die Schwellen zwei, vier und fünf vor. Die Gemeindepolitiker geben die Beschlussempfehlung für den Bau der Schwellen eins, drei und sechs an die Gemeindevertretung weiter.

Ein weiteres Problem in Bilsen ist der Zustand der Schmutzwasser-Hebestationen. 15 Pumpstationen sind im Dorf verteilt, davon sind einige marode. Über die Instandsetzung, die vermutlich teuer sein wird, besteht noch Klärungsbedarf.