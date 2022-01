Abriss und Neubau : Rewe-Markt in Horst soll durch Discounter ersetzt werden

Politiker beraten noch im Januar

Der örtliche Bauausschuss wird in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 25. Januar, ab 19.30 Uhr in der Aula der Jacob-Struve-Schule über die zweite Änderung des für diese Fläche aufgestellten Bebauungsplans 7a beraten und abstimmen.