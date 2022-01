Volleyball-Regionalliga : Revanche gegen Schweriner SC III: VG Elmshorn übernimmt Tabellenführung

Die Frauen von Trainer Michael Behrmann haben in der Boje-C.-Steffen-Halle mal wieder nichts anbrennen lassen. Der Spielort für die letzte Vorrunden-Partie gegen den SV Warnemünde ist nun auch in Elmshorn.

19. Januar 2022, 14:32 Uhr

Pünktlich zum Vorrunden-Finale grüßen sie von ganz oben. Die Volleyballerinnen der VG Elmshorn haben dem Schweriner SC III beim 3:0 im Nachholspiel keine Chance gelassen und somit die Tabellenführung in der Vorrunden-Staffel 2 der Regionalliga Nord übernommen.

„Das war eine souveräne Leistung. Wir konnten nach der Niederlage im Hinspiel etwas gerade biegen“, sagte der zufriedene VGE-Coach Michael Behrmann. Das 0:3 im Oktober 2021 gegen die Landeshauptstädter aus Mecklenburg-Vorpommern war die bislang einzige Saisonniederlage der Elmshornerinnen ohne eigenen Punkt- und Satzgewinn.

Weil die Verantwortlichen des SCS die Absage des eigentlich in Schwerin angesetzten Rückspiels im Dezember zu spät kommunizierten und die VGE umsonst anreiste, wurde das Nachholspiel nach Elmshorn verlegt.

Volleyball-Regionalliga Volleyball-Regionalliga VG Elmshorn: Deutschendorf, Schümann, Schmitt, Carstens, Jany, Lohse. Eingewechselt: Boyens, Maier, Svensson.Sätze: 15:25, 18:25, 22:25

Trainer Behrmann wechselte nach dem jüngsten 3:0 am Sonntag (16. Januar) gegen den Wiker SV munter durch und stellte Amelie Carstens, Andrea Jany und Aranka Lohse für Silvia Boyens, Hanna Mokelke und Katja Saß in die Startformation. Der Leistung tat dies jedoch keinen Abbruch: 25:15, 25:18 und 25:22 lauteten die souveränen Resultate – nach einer guten Stunde war die Angelegenheit in Elmshorn bereits geklärt.

Spiel gegen Warnemünde findet in Elmshorn statt

Tagelang unklar war hingegen, wo die Frauen der VGE ihr letztes Vorrunden-Spiel am Sonntag (23. Januar) gegen den SV Warnemünde bestreiten. Sicher war zunächst nur: Weil die kritischen Corona-Werte in Rostock und Umgebung keinen Trainings- und Spielbetrieb vor Ort zulassen, kann die Partie nicht in der Warnemünder OSPA-Arena stattfinden.

Als Alternativmöglichkeit hatte VGE-Coach Behrmann schon am Sonntag aufgezeigt, auch dieses Spiel in Elmshorn austragen zu können. Dort reservierte er bereits vorsorglich die Halle. Der SV Warnemünde wollte das Heimspiel aber lieber in der Halle des MSV Pampow, dem aktuellen Tabellenführer der Vorrunden-Staffel 1 austragen. Da sämtliche Bemühungen, eine Ausweichspielstätte zu finden, seitens der Warnemünder Verantwortlichen scheiterten, findet das Spiel nun definitiv am Sonntag um 15 Uhr in Elmshorn statt.

Punkte sind wichtig für die Aufstiegsrunde

Fakt ist auch, dass der Vergleich mit den Rostockerinnen von großer Bedeutung ist für die Endabrechnung. Weil schon vor dem letzten Vorrunden-Spieltag feststeht, dass sich beide Teams für die Aufstiegsrunde qualifiziert haben, werden alle Punkte aus diesem Duell mitgenommen. Maximal können die VGE-Frauen mit neun Zählern ins Saisonfinale gehen. Bei einem 3:0 gegen Warnemünde würden sie – punktgleich mit dem 1. VC Norderstedt – auch hier zum Auftakt von der Tabellenspitze grüßen.