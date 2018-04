Resch-Jansen und Bürkner stehen an der Spitze der FWE

von shz.de

21. April 2018, 16:00 Uhr

Die Freien Wähler Ellerhoop (FWE) haben vor Kurzem ihre Kandidaten für die Kommunalwahl aufgestellt. Auf den vorderen Listenplätzen stehen Regina Resch-Jansen, Karl-Ernst Bürkner und Meike Schönborn.

Ellerhoop sei eine lebendige Gemeinde im Hamburger Randgebiet. Darin sehen die Freien Wähler eine große Chance, aber auch die Verpflichtung, das einst bäuerlich geprägte Dorf so weiterzuentwickeln, dass alle Bevölkerungsgruppen sich dort weiterhin wohlfühlen.

Ziele der FWE sind unter anderem die maßvolle Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen, der Erhalt und die Förderung von Gewerbebetrieben und der Land- und

Baumschulwirtschaft sowie die Pflege und Entwicklung der Naherholungsschwerpunkte. Ein besonderes Anliegen der FWE ist die Abwehr von Umweltbelastungen – beispielsweise aus dem Müllverbrennungskomplex, dem Tornescher Gewerbegebiet und der Verkehrsbelastung. Nach dem erfolgreichen Kampf zum Erhalt der Grundschule liegt den Freien Wählern besonders die weitere Unterstützung der Grundschule, der Kindergartenneubau und der Erhalt des Kinderbetreuungsangebotes auf hohem Niveau am Herzen.

Ganz oben steht bei der FWE zudem der Erhalt und die Förderung der vielen Vereine, Verbände und ehrenamtlich geleisteten Aktivitäten. Angestrebt wird die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, der Abbau des Reparaturstaus bei Straßen und Wegen, insbesondere Radwegen, sowie die Überarbeitung der Straßen- und Wegesatzung.

Spitzenkandidatin Regina Resch-Jansen (52, Foto), ist verheiratet, hat drei Kinder und arbeitet als selbstständige IT-Beraterin. Seit 18 Jahren lebt sie mit ihrer Familie in Ellerhoop und genießt das Leben im Grünen, aber auch die Nähe zur Großstadt. „Seit 2004 engagiere ich mich in der Kommunalpolitik, wo ich zunächst in Ausschüssen als bürgerliches Mitglied und seit 2009 auch im Gemeinderat tätig war“, berichtet sie. Bei der Arbeit in den Gremien ist ihr eine offene Kommunikation besonders wichtig. Nur gemeinsam könne man die Gemeinde fit für die Zukunft machen.