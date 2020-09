Start-ups im Kreis Pinneberg : Reitstunden in Bokel: Für Lara Sommer wurde aus einem Hobby ihr Beruf

Lara Sommer bietet Reitstunden auf der Western Curly Ranch in Bokel an − ihre Pferde haben eine Besonderheit an sich.

07. September 2020, 15:30 Uhr

Bokel | Sie sind innovativ, investieren und riskieren viel, um ihre Idee von einem erfolgreichen Unternehmen in die Wirklichkeit umzusetzen: Start-Up-Gründer. Auch im Kreis Pinneberg gibt es zahlreiche Menschen, die sich mit ihrer Geschäftsidee etablieren wollen. shz.de stellt in einer Serie fünf von ihnen vor.

Dieses Mal: Lara Sommer aus Bokel.

Sie heißen Spirit, Justin und Rose − und sie sind etwas ganz Besonderes. Nicht etwa, weil die Pferde im beschaulichen Bokel auf der Weide stehen, sondern weil ihr Fell, die Mähne und der Schweif gewellt oder gelockt sind. Und weil sie eine Besonderheit aufweisen, die keine andere Pferderasse zu bieten hat. Pferdehaarallergiker, für die das Reiten unmöglich ist, können sich auf diese Vierbeiner setzen und müssen weder Atemnot noch tränende Augen, keine angeschwollenen Nasen, kein Asthma und keine Pusteln oder Juckreiz auf der Haut befürchten.

Der Name dieser nordamerikanischen Pferderasse lautet: American Bashkir Curly Horse, kurz Curly. Wer auf diesen Pferderücken glückliche Momente erleben will, fährt einfach nach Bokel, in die Mühlenstraße 23. Hier hat die 24-jährige Lara Sommer den Reiterhof Western Curly Ranch aufgebaut − eine Selbstständigkeit, die sie im weitesten Sinne Ihrem Großvater verdankt.

Sommer sagt:

Als ich drei Jahre alt war, hat er mir zum Geburtstag ein Pony geschenkt. Und seitdem reite ich. Lara Sommer

Als Lara Sommer sechs Jahre alt wurde, nahm sie Reitunterricht auf Isländern, einer robusten Pferderasse, die dank ihres kräftigen Körperbaus auch von Erwachsenen geritten werden kann. Ihre Mutter Petra hatte den Wunsch, ihre Tochter beim Reiten zu begleiten. „Aber,“ sagt sie, „sobald ich in die Nähe der Pferde kam, bekam ich schwere allergische Reaktion.“

Aufgeben war keine Option

Was tun? Aufgeben? Mutter und Tochter entdeckten im Pferdemagazin Wendy einen Ausweg. Sie lasen einen Bericht über allergikerfreundliche Curlys − ab ging’s zu der Züchterin Daniela Söhnchen von Curly Horses Germany in Wipperfürth (Nordrhein-Westfalen). Dort machten sie Ausritte, und Petra Sommer jubilierte: „Ich fühlte mich wundervoll.“ Die Sommers kauften für 7000 Euro das Fohlen Spirit, ein Jahr später das Fohlen Justin. Alles sah nach einem reinen Hobby aus, doch das Leben hatte andere Pläne: Lara Sommer gab in Bokel Reitunterricht, der immer beliebter wurde. Sie machte zwar noch eine Ausbildung als Groß- und Einzelhandelskauffrau, doch danach stand die Entscheidung: „Ich mache mich selbstständig mit den Curlys.“

Am 1. Dezember 2019 war alles in trockenen Tüchern:

Meine Reitstunden − ob für Kinder oder Erwachsene − sind oft lange im voraus ausgebucht. Lara Sommer

Besonders beliebt sind Kindergeburtstage. Lara Sommer: „Nach dem Reiten gibt’s Pizza für alle.“ Mittlerweile hat die junge Gründerin ihr Business ausgebaut: Curly-Zucht. Zum Züchten gehört bekanntlich auch ein Hengst. „Stimmt,“ bestätigt Lara Sommer, „unsere Stute Rose hat bereits drei Fohlen zur Welt gebracht. Anfangs sind wir nach Wipperfürth gefahren, um Rose von dem Hengst decken zu lassen. Aber das ist alles sehr aufwändig. Wir mussten mit Rose lange Auto fahren, dann musste sie dort vier Wochen bleiben, Nachuntersuchungen, ob sie auch wirklich trächtig war. Deswegen machen wir es jetzt anders.“ Wie? „Wir bekommen von dem Hengst unserer Wahl Gefriersperma. Unser Tierarzt im Dorf setzt es ein, elf Monate später liegt beziehungsweise steht noch etwas staksig ein Fohlen im Gras.“

Gehirnerschütterungen nach Reitunfällen

Also, alles läuft rund in Bokel? Ja, bis auf die Reitunfälle, die Lara Sommer bisher hatte. Dreimal ist sie vom Pferd gestürzt, dreimal raste der Krankenwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf den Reiterhof. Dreimal Klinik − jeweils Gehirnerschütterung. Lara: „Das ist natürlich immer ein Riesenschreck, besonders für meine Mutter, die das immer mit ansehen musste. Und tatsächlich, ich bin vorsichtiger, achtsamer geworden.“ Niemand kommt bei Lara Sommer ohne Helm auf ein Pferd.

Letzte Frage: Vater Jörg Sommer hat eine eigene Zimmerei. Hat er den Reitbetrieb finanziell unterstützt? „Nein,“ sagen Lara und Mutter Petra, „die Pferde sind eine reine Frauengeschichte. Aber er hilft uns trotzdem, er baut die Zäune, den Pferdestall, die Boxen. Und für nächstes Jahr planen wir mit seiner Hilfe eine Reithalle.“