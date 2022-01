Fehlende Kita-Plätze in SH : Rechtsanwältin Loreena Melchert rät Eltern: Plätze notfalls einklagen

Loreena Melchert hat sich auf Kindergartenrecht spezialisiert. Über 500 hat ihre Kanzlei schon vertreten. In 98 Prozent könne sie einen Kita-Platz gerichtlich erstreiten, versichert die Anwältin.

Avatar_shz von Carsten Wittmaack

17. Januar 2022, 06:30 Uhr

Loreena Melchert hat sich auf Kindergartenrecht spezialisiert. Über 500 hat ihre Kanzlei schon vertreten. In 98 Prozent könne sie einen Kita-Platz gerichtlich erstreiten, versichert die Anwältin.

Kindergarten-Plätze sind bundesweit rar gesät. Auch der Kreis Pinneberg bildet da keine Ausnahme. Gerade wurde der Fall einer Tornescher Mutter bekannt, deren Tochter eigentlich bald in die Kita kommen sollte. Einen freien Platz in Tornesch gibt es momentan jedoch nicht. Nachfragen beim Jugendamt und der Stadt Tornesch brachten keinen Erfolg. Die junge Mutter hat inzwischen Kontakt zu einer Anwältin aufgenommen und lässt sich dort Tipps geben. Ob sie klagen will, weiß sie noch nicht sicher.

Klageweg hat fast immer Erfolg

Die Barmstedter Anwältin Loreena Melchert hat sich auf Kindergartenrecht spezialisiert. Auf die Frage, ob sich eine Klage auf einen Kindergartenplatz lohnt, antwortet sie kurz und knapp mit ja. Über 500 ähnlich gelagerte Fälle aus ganz Deutschland habe ihre Kanzlei schon vertreten. In 98 Prozent könne sie einen Kita-Platz gerichtlich erstreiten, versichert die Anwältin.

Immer mehr Kinder wollen einen Kita-Platz

In mehreren Städten und Kommunen des Kreises Pinneberg sei der Bedarf aktuell größer als die Anzahl der Kindergarten-Plätze, so Melchert. „Das liegt insbesondere daran, dass die Bedarfsplanung nicht mit den realen Zahlen übereinstimmt“, erklärt die Anwältin. Früher hätten Eltern für weniger als die Hälfte aller Kinder einen Kita-Platz beansprucht, heute seien es deutlich mehr.

Pressefoto RA Melchert

Hinzu komme ein zweites Problem: Wenn Kinder erst im Elementarbereich in die Kita sollen, werde dieser späte Einstieg immer schwerer. „Das liegt daran, dass Krippen-Kinder quasi immer ganz automatisch auch einen Elementarplatz bekommen“, erklärt Melchert. Auf diese Weise gebe es oft nur noch weniger Plätze für Kinder, die erst mit drei Jahren oder älter in den Kindergarten gehen sollen.

Auch das Finanzielle wird zum Problem

Auch das am 1. Januar 2021 in Kraft getretene Kita-Reformgesetz habe seine Tücken. Zwar sei es positiv, dass die Elternbeiträge gedeckelt wurden, „aber es gibt immer mehr Kitas, die nur noch Ganztagesplätze anbieten, weil sich Halbtagesplätze weniger lohnen“, sagt die Anwältin. Als Folge könne es passieren, dass Eltern für ein Kind, das nur einen halben Tag im Kindergarten ist, einen vollen Platz bezahlen müssen. Eine Kostenfalle, die längst nicht jede junge Familie stemmen wolle und könne.

Anwältin fordert Initiative vom Kreis ein

Bereits seit 2013 haben Eltern einen Anspruch auf Kita-Plätze für ihre Kinder. Doch noch immer hinkt die Realität deutlich hinterher. Im Jahr 21020 fehlten bundesweit über 340.000 Betreuungsplätze für die unter Dreijährigen. Für 14,4 Prozent aller Kinder gab es keinen Kit-Platz. „Da muss noch mehr unternommen werden“, sagt Melchert, die vor allem die Kreise in der Pflicht sieht, die Situation zu verbessern.

Der Kreis müsste sicherstellen, dass es für alle Kita-Kinder genügend und auch passende Plätze gibt. Und er muss sie auch finanziell ausstatten. Loreena Melchert, Anwältin

„Die Kreise müssen eine entsprechende Planung auf den Weg bringen“, fordert sie. Die Kommunen seien oft überlastet, das gelte auch mit Blick auf die Kosten, die sie schultern müssten. „Der Kreis müsste sicherstellen, dass es für alle Kita-Kinder genügend und auch passende Plätze gibt. Und er muss sie auch finanziell ausstatten“, sagt Melchert. Aktuell gebe es in Schleswig-Holstein „einen Rechtsanspruch für die über Dreijährigen von fünf Kita-Stunden täglich“. Auch diese Begrenzung passe oft nicht zur Lebenswirklichkeit vieler Eltern.

Ideen für schnelle Überganslösungen

Wenn es in Städten und Kommunen nicht genügend Kita-Plätze gibt, plädiert sie, dass schnell umsetzbare Lösungen gefunden werden. Gerade die Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen mit freien Trägern oder die Ausschreibung neuer Einrichtungen könne langfristig Lösungen bringen. Bis dahin könnten schnell umsetzbare Lösungen wie vorübergehende Anmietung von Häusern, Wohnungen, Büro-, Gewerbe- oder Vereinsräumen oder Containern oder Überlassungen von öffentlichen Gebäuden, die leer stehen, eine Lösung sein.