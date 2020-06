Rantzauer See: Badestelle öffnet am 6. Juli

von Andreas Dirbach

25. Juni 2020, 17:52 Uhr

Barmstedt | Wer sich in den vergangenen Tagen in Barmstedt umgehört hat, wird unweigerlich die Frage mitbekommen haben, wann die Badestelle am Rantzauer See denn – endlich – wieder öffnet. Denn bei den die Temperaturen der vergangenen Tage hätten viele Barmstedter gern ein Bad im kühlen Nass genommen.

Jetzt gibt es endlich eine Antwort: Ab Montag, 6. Juli, ist der kostenlose Zugang zur unbewachten Badestelle täglich von 12 bis 19 Uhr möglich, erklären die Stadtwerke Barmstedt. Und verweisen darauf, dass es Hygieneauflagen wegen Corona gibt.

„Wir verstehen gut, dass die Besucher sich nach einem Aufenthalt an unserer Badestelle sehnen“, sagt Andy Fröhler, Betriebsleiter der Barmstedter Badewonne. „Gerade Menschen, die keinen eigenen Balkon oder Garten haben, verbringen hier gerne ihre Zeit: Im Schatten von Bäumen, mit Blick auf den See oder zur Erfrischung im Wasser.“

Fröhler hat das Hygienekonzept für die Badestelle selbst entwickelt und mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Es umfasst unter anderem eine Einbahnstraßenregelung beim Zu- und Ausgang, limitierte Besucherzahlen, das Einhalten des Mindestabstands und eine eingeschränkte Nutzung der sanitären Anlagen. Wer die Toiletten benutzt, muss eine Maske tragen.

Um die Einhaltung der Corona-bedingten Abstands- und Hygieneregeln überwachen zu können, bekommt das Badewonnen-Team Unterstützung von Mitgliedern der DLRG und weiteren Barmstedter Vereinen. Die werden für den geplanten Öffnungszeitraum bis zum 9. August im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung an der Badestelle „Corona-Aufsicht“ leisten. Mit einer Wasseraufsicht dürfe man das nicht verwechseln, betonen die Stadtwerke: Das Baden im Rantzauer erfolgt weiterhin auf eigene Gefahr.

„Wir müssen alle Details des umfangreichen Hygienekonzepts befolgen und dessen Einhaltung sicherstellen“, sagt Fröhler. Das sei nur mit externer Unterstützung möglich, weil das Badewonnen-Team sich parallel um die Vorbereitungen zur Öffnung des Hallenbades kümmert, das derzeit umfangreich renoviert wird.

In der jüngsten Hauptausschuss-Sitzung hatte Bürgermeisterin Heike Döpke gesagt, dass die Stadtwerke dafür auch im Rathaus angefragt hatten – dort aber kein Personal war, das abgestellt werden konnte.

Einen klaren Appell richtet Fröhler an die Eigenverantwortung und die Vernunft der Besucher, Abstände voneinander von allein einzuhalten. „Wir haben alles getan, damit die Badestelle auch in Corona-Zeiten geöffnet werden kann“, sagt Fröhler. Jetzt sei es an den Besuchern selbst, durch umsichtiges Verhalten die Sicherheit nicht zu gefährden.