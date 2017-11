Uetersen : Radfahrer stirbt nach Verkehrsunfall

von Klaus Plath

erstellt am 20.Nov.2017 | 10:26 Uhr

Uetersen | Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagmorgen ein 35 Jahre alter Radfahrer in Uetersen gestorben. Notarzt und Sanitäter konnten dem Mann nicht mehr helfen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wartete der Radler gegen 8.40 Uhr an der Fußgängerampel Kleiner Sand/Jahnstraße und wollte die Fahrbahn bei Grün in Richtung Schanzenstraße überqueren. Ein Lastwagenfahrer hielt zeitgleich vor der Ampel Jahnstraße und wollte nach rechts in den Kleinen Sand abbiegen. Beide erhielten gleichzeitig Grün. Der Lkw-Fahrer übersah den anfahrenden Fahrradfahrer und überrollte diesen. Ein Sachverständiger wurde zur Aufklärung der genauen Unfallursache hinzugezogen. Zeugen und Hinweisegeber werden gebeten sich bei der Polizei in Uetersen unter der Telefonnummer 04122-70530 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?