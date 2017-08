Rad-Highway oder Huckelpiste?

vergrößern 1 von 5 1 von 5







Vor 200 Jahren schlug die Geburtsstunde des Fahrrads: Der badische Technikpionier Karl Drais hatte am 12. Juni 1817 von Mannheim aus seine historische Erstfahrt mit dem Zweirad unternommen. Seitdem ist das Rad eines der wichtigsten Fortbewegungsmittel des Menschen geworden. Im Zuge einer mehrteiligen Sommer-Serie wird sich unsere Zeitung in den kommenden Tagen dem Thema „Radfahren in der Region“ widmen. Dabei geht es um die Zustände von Radwegen in Barmstedt und der Umgebung, Unfallstatistiken, Verkehrsregeln und beliebte Fahrradtouren. Auch Händler und Radler aus der Region werden zu Wort kommen. Heute im Fokus: Der Kreis Pinneberg, das Land Schleswig-Holstein, die Stadt Barmstedt sowie die Ämter Rantzau und Hörnerkirchen berichten, wie sie den Zustand der Radwege in der Region Barmstedt beurteilen.

Im äußersten Norden des Kreises Pinneberg sorgen die Radwege seit Jahren für Gesprächsstoff. „Entlang unserer Landesstraßen sind die Wege schlecht bis desolat“, sagt Bernd Reimers, Amtsvorsteher des Amts Hörnerkirchen und Bürgermeister von Westerhorn. In den vier Dörfern des Amtes seien die Wege hingegen in einem guten Zustand. „Da kümmern wir uns als Gemeinden drum – und zwar regelmäßig“, betont Reimers.

Radfahren entlang der Landesstraßen sei im Norden des Kreises nicht unbedingt empfehlenswert. Eine echte Pflege hätten die meisten Wege, für die Kiel zuständig sei, schon lange nicht mehr erfahren. „Innerorts sieht es ganz anders aus“, so Reimers. Auch die Sanierung der Kreisstraße 2 zwischen Lutzhorn und Bokel sei ins Stocken geraten. „Im Bereich Bokel ist da noch nichts passiert.“ Die Arbeiten seien gerade erst „geschoben worden“. Von einem neuen Termin wisse er nichts.

Wer trotzdem mit dem Rad den nördlichen Zipfel Pinnebergs bereisen möchte, dem empfiehlt Reimers das gut ausgebaute Spurbahnnetz.

Innerhalb der Stadt Barmstedt seien die Wege in Ordnung, sagt Pressesprecher Wolfgang Heins. „Hinsichtlich des Zustands haben wir keine Beschwerden gehört.“ Entlang der Kreisstraße 2 (K 2) sei innerhalb der Ortsdurchfahrt der Radweg erneuert worden. Auf dem Weg Richtung Lutzhorn würden aber nach wie vor viele Wurzeln den Asphalt aufbrechen.

Die Lutzhorner Landstraße (K 2) sei es auch, die sich der Kreis Pinneberg als nächstes vorgenommen habe, berichtet Silke Dräger, Leiterin des Fachdienstes Straßenbau und Verkehrssicherheit. Der Radweg der K 2 zwischen der Gebrüderstraße und dem Friedhof ist bereits saniert worden, während der Sommerferien soll nun eine partielle Sanierung der restlichen Teilstücks bis zum Kreisverkehr bei Lutzhorn folgen. Grund dafür seien die zahlreichen Wurzelschäden. „Die Strecke wird dazu für Radfahrer voll gesperrt“, so Dräger. Die genauen Umleitungsrouten will der Kreis demnächst bekanntgeben.

Der Ausbau soll laut Dräger in zwei Abschnitten realisiert werden. Der Radweg soll dabei statt Asphalt eine wassergebundene Deckschicht bekommen – ähnlich wie es bereits an der Landesstraße 110 zwischen Bevern und Ellerhoop der Fall ist. Der Kreis nutze die K 2 quasi als Teststrecke. „Wir probieren das aus, um zu schauen, ob sich das bewährt.“ Die zahlreichen Baumwurzeln würden den Asphalt irgendwann wieder aufbrechen. „Der Grant ist weicher und leichter zu reparieren“, nennt Thomas Kintzer, Leiter des Team Tiefbau, einen Vorteil der Bauweise.

Fraglich sei, wie es mit der Sanierung der übrigen K 2 zwischen Lutzhorn und Bokel weitergehe. Geplant war laut Dräger eine komplette Straßen- und Radwegsanierung, die die Politik aber zurückgestellt habe, weil das Land wegen leerer Fördertöpfe kein Geld zur Verfügung stellte (wie berichteten). Für nächstes Jahr sei nun ein erneuter Anlauf geplant. „Wir haben wieder Fördergeld beantragt“, sagt Dräger.

Hinsichtlich des Radschutzsstreifens an der K 2 in Barmstedt habe der Kreis positive Rückmeldungen bekommen. „Wir haben mit Anliegern gesprochen. Sie sind zufrieden“, berichtet Dräger. An der Kreisstraße 18 (Hinterm Holz) sei der Radweg erst zehn Jahre alt und in Ordnung. Ähnliches gelte für die Wege an der Kreisstraße 12 zwischen Bullenkuhlen und Elmshorn sowie an der Kreisstraße 10 zwischen Elmshorn und Hemdingen. „Sie sind soweit in Ordnung“, so Dräger.

Im Zuge der Sanierungsarbeiten an Landesstraßen in der Region Barmstedt waren in den vergangenen Monaten und Jahren auch einige Radwege instandgesetzt worden – darunter an der L 75 in Bokholt-Hanredder, Heede und Langeln sowie an der L 110 zwischen Barmstedt und Ellerhoop. Darauf weist auch Kai-Uwe Schacht, Leiter der Niederlassung Itzehoe des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr, hin. 2014 habe es einen Bericht zum Zustand der Landesstraßen und Radwege gegeben. Darin sei auch die Vorgabe formuliert worden, dass Radwege aus wirtschaftlichen Gründen im Regelfall in Zusammenhang mit der Erneuerung der Fahrbahn saniert werden sollen. Nach dem Regierungswechsel im Land solle das Programm wohl überarbeitet werden. Unter anderem könnten mehr Mittel für Landesstraßen bereitgestellt werden, so Schacht. „Vielleicht profitieren auch die Radwege davon.“ Nach wie vor gelte für den LBV aber bis einschließlich 2018 das alte Programm.

Im Amtsbezirk Rantzau befänden sich einige Teilstücke von Radwegen im Besitz der jeweiligen Kommunen, berichtet Klaus Perthen vom Bauamt des Amts Rantzau – dazu würden Abschnitte in Hemdingen, Ellerhoop und Bokholt-Hanredder gehören. „Die befinden sich in einem einigermaßen guten Zustand.“ Bei den ländlichen Wegen in den zehn Gemeinden sehe es gut aus. Aufgrund der regelmäßigen Unterhaltungsarbeiten des Wegeunterhaltungsverbands Pinneberg seien diese im Amtsbezirk Rantzau in einem guten Zustand.

von Christian Uthoff

erstellt am 05.Aug.2017 | 16:00 Uhr