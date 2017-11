Schülerpraktikum : Quickbornerin zu Gast bei der Polizei in Barmstedt

vergrößern 1 von 2 Foto: Christian Uthoff 1 von 2

von Christian Uthoff

erstellt am 07.Nov.2017 | 17:30 Uhr

Barmstedt | Streife fahren im Polizeiwagen, das Tempo von Autofahrern messen und mehr: Diese Aufgaben lernt Laura aus Quickborn derzeit kennen. Die 14-Jährige absolviert noch bis Ende dieser Woche ihr Schülerpraktikum bei der Barmstedter Polizei. „Der Beruf interessiert mich“, berichtet sie. „Was die Polizei macht, finde ich alles sehr spannend.“

Bereits in den vergangenen Tagen erhielt sie von Polizeihauptmeister Heiko Querling Einblicke hinter die Kulissen der Polizeistation. „Ich bin bei Einsätzen mitgefahren, habe eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Brunnenstraße verfolgt und werde mir noch das Schießtraining anschauen.“ Zudem werde sie noch weitere Dienststellen – darunter die Autobahnpolizei in Elmshorn – besuchen.

Derzeit besucht die Quickbornerin die Gemeinschaftsschule Rugenbergen in Bönningstedt. Später würde sie gern einmal für die Polizei arbeiten. „Das kann ich mir gut vorstellen“, sagt die 14-Jährige. „Der Kontakt mit den Bürgern bringt mir am meisten Spaß.“ Per Plakat samt Fotos wird sie nach dem Praktikum ihren Mitschülern berichten, wie der Alltag bei der Barmstedter Polizei aussieht. „Mir gefällt es sehr gut hier“, erzählt die Quickbornerin.

Für die Polizei seien Praktika ein wichtiger Bestandteil der Nachwuchswerbung, berichtet Querling. Daher nehme man das Ganze sehr ernst. Die Praktikanten werden umfangreich betreut und erhalten einen detaillierten Einblick in den Job. Die Landespolizei suche zudem aktuell nach weiteren Anwärtern, so Querling weiter. Bewerbungsschluss für Interessenten ist der 30. November. Mehr Infos zum Berufseinstieg gibt es im Internet auf der Seite der schleswig-holsteinischen Landespolizei.