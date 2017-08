PS-Protze kommen ins Schwitzen

vergrößern 1 von 3 Foto: Marek (3) 1 von 3





Der Countdown läuft: Der diesjährige Trecker-Treck in Heede steht in den Startlöchern und nicht nur die eingefleischten Fans heutiger PS-Giganten aus der Landwirtschaft werden es kaum abwarten können. Für Sonnabend, 9. September, wird auf dem bewährten Veranstaltungsareal an der Hoffnunger Chaussee in Heede der 13. Trecker-Treck des HTTC (Heeder Trecker-Treck-Club) organisiert. Der Startschuss fällt um 9 Uhr.

Die Organisatoren versprechen ein überaus spannendes und kurzweiliges Programm bis in den späten Nachmittag hinein (etwa 17 Uhr) , denn es werden Teilnehmer aus ganz Schleswig-Holstein und Hamburg für das Kräftemessen der hochmodernen und überaus PS-starken Trecker erwartet. Unter den teilnehmenden Kraftprotzen finden sich Vertreter namhafter Hersteller wie Fendt, Deutz, Claas und Eicher. Sie werden alle in diversen Gewichtsklassen (Farmerklasse 2,5 bis 6,5 Tonnen) antreten, um den „Full-Pull“ zu schaffen, der jeweils den Gewinn eines der begehrten Pokale verspricht. Die dafür erforderliche Rennstrecke ist rund 80 Meter lang. Auf ihr werden die Trecker mit unterschiedlichsten Ergebnissen den Bremswagen über die Piste ziehen, die nach jedem dieser Kraftakte sofort unter anderem mittels eines Radladers wieder hergestellt wird. Umsäumt wird die Kampfbahn von Besuchern aller Altersstufen, da die Veranstaltung auch als Familientag verstanden wird. Aufgelockert wird das Rennspektakel durch die Siegerehrungen in den einzelnen Gewichtsklassen.

Für die Zaungäste wird es aber auch ein umfangreiches kulinarisches Angebot geben. „Für das leibliche Wohl der Besucher haben wir eine Imbissbude, einen Eiswagen und einen Waffelstand vor Ort. Und am Morgen gibt es auch Kaffee und Brötchen, Nachmittags dazu noch Kuchen“, betont Jan Hachmann vom Organisation-Team des HTTC. Für die kleinen Gäste

werden diverse Aktionen vorbereitet – unter anderem wird eine übergroße Hüpfburg für viel Spaß bei ihnen sorgen.

Der Eintritt zum Veranstaltungsgelände ist frei. Genügend Parkmöglichkeiten sind vorhanden.



von Ulf Marek

erstellt am 24.Aug.2017 | 12:53 Uhr