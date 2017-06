Tausende Besucher erwartet : Polo-Turnier: Spannende Tage auf Gut Aspern

vergrößern 1 von 1 Foto: Ulf Marek 1 von 1

Groß Offenseth-Aspern | Gute Nachricht für die Anhänger des in unseren Breiten doch eher ein wenig ungewöhnlichen Pferdesports: Vom 30. Juni bis einschließlich 2. Juli dreht sich auf Gut Aspern, Rosenstraße 3, in Groß Offenseth-Aspern wieder alles um den Polo-Sport, denn beim diesjährigen „Bucherer High Goal Cup“ wird mit acht Teams in der höchsten Spielklasse gespielt – dem High Goal. Internationale Polo-Asse aus Südamerika und Europa werden sich dabei wieder packende Zweikämpfe liefern und für atemberaubende Wendemanöver, argentinischen Ballzauber und rasante Polo-Artistik auf höchsten Spielniveau sorgen - und das vor einladener Kulisse mitten im Grünen.

Zahlreiche Turniere haben das Gut Aspern mittlerweile zu einer der bekanntesten Polo-Adressen Deutschlands gemacht. „Das freut uns ganz besonders. Zeigt dieses große Interesse doch, dass Aspern nicht nur eine sehr gute Adresse im Polosport ist, sondern auch dieses ,High Goal Turnier’ für die Topspieler aus Deutschland, England und Argentinien besonders attraktiv ist“, erklärt Christopher Kirsch, Hausherr auf Gut Aspern.

Die Power und das erforderliche Teamplay der Spieler und ihrer Pferde seien einzigartig in diesem schnellsten Mannschaftssport der Welt. Kein Wunder also, dass das Zuschauerinteresse groß ist, und auch diesmal bis zu 3000 Besucher bei dem Turnier, das auch als Familenfest konzipiert ist, erwartet werden. Für viele Kinder, aber auch so manchen großen Freund des Polo-Sports, ist beispielesweise das „Tritt in“ das größte Vergnügen in der Halbzeit eines Polospiels. „Dabei werden traditionell die von Pferdehufen und Schlägern herausgerissenen Grasstücke von den Zuschauern wieder eingetreten“, so Kirsch.

Doch damit nicht genug: In den Halbzeiten wird am Rande des Platzes ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten - mit kulinarischen Genüssen und viel Unterhaltung. Für die kleinen Polo-Fans gibt es Ponyreiten, Hüpfburg und Kinderschminken. Außerdem werden Hubschrauberrundflüge organisiert. Ein ganz besonderes Highlight ist auch in diesem Jahr wieder, dass der prominente Schauspieler und Polospieler Heino Ferch für das „Land Rover“-Polo-Team an den Start geht und den weiten Weg nach Norddeutschland auf sich nimmt, um wieder wichtige Punkte für die „German Polo Tour 2017“ zu ergattern.

von Ulf Marek

erstellt am 21.Jun.2017 | 16:00 Uhr