Ziegeleiweg in Heede : Polizei verwarnt zahlreiche Autofahrer

Heede | Die Barmstedter Polizei hat am Sonntag erneut zahlreiche Autofahrer auf dem Heeder Ziegeleiweg angehalten, die versuchten, die Sperrung der L75 in Barmstedt verkehrswidrig zu umfahren. In der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr habe man 16 Verstöße festgestellt, wie Sascha Schmidt, Leiter der Polizeistation Barmstedt, mitteilte.

Die Autofahrer mussten jeweils ein Verwarngeld von 20 Euro zahlen. Schmidt kündigte an, dass die Polizei die Kontrollen fortsetzen werde. Zusätzlich sucht die Polizei einen Autofahrer, der am Wochenende im Ziegeleiweg offenbar beim Ausweichen auf die Bankette einen Hydranten beschädigte. Er, genauso wie Zeugen des Unfalls, werden gebeten, sich auf der Wache unter Telefon 04123-684080 zu melden.

von Christian Uthoff

erstellt am 31.Jul.2017 | 15:55 Uhr