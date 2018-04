Offenau : Polizei verwarnt 136 Autofahrer

Die Fahrer hatten verkehrswidrig eine Abkürzung genutzt.

von Christian Uthoff

08. April 2018, 16:30 Uhr

Bokholt-Hanredder | Die Barmstedter Polizei hat am Freitag 136 Autofahrer im Krittelmoor in Bokholt-Hanredder verwarnt. Sie hatten laut Stationsleiter Sascha Schmidt versucht, den Weg verkehrswidrig als Abkürzung nach Klein Offenseth-Sparrieshoop oder Barmstedt zu nutzen und mussten ein Verwarngeld zahlen. In der Zeit von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr hatten die Beamten im Ortsteil Offenau gestanden. Hintergrund der Kontrollen: Wegen Bauarbeiten ist die Landesstraße 75 derzeit für den Durchgangsverkehr zwischen dem Abzweig Kaltenweide (L113) und dem Birkenweg gesperrt. Die offizielle Umleitung führt über Groß Offenseth-Aspern und Sparrieshoop.

Angesichts der hohen Zahl der Verstöße kündigte Schmidt an, dass die Polizei die Kontrollen fortsetzen werde. Er betonte, dass die Straße Krittelmoor lediglich für Anlieger freigegeben sei. Für den Durchgangsverkehr ist die Einfahrt verboten. Die L75 ist ab dem Krittelmoor derzeit als Sackgasse ausgeschildert, die Zufahrt zur Tankstelle und zum Gewerbegebiet sei derzeit von Barmstedter Seite ohne Probleme möglich, so die Polizei weiter. Nicht befahrbar ist der Abschnitt zwischen Birkenweg und Kaltenweide. Dort sollen die Arbeiten laut Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr noch bis Mittwoch, 11. April, andauern. Anschließend wird das nächste Teilstück der L75 saniert.