Drifts im Schnee : Polizei sucht weiter nach Sportplatz-Verwüstern von Hörnerkirchen und Bokel

Unbekannte hatte beide Rasenflächen mit Autos zerstört. Das Amt Hörnerkirchen setzt eine Belohnung von 500 Euro aus.

Brande-Hörnerkirchen/Bokel | Noch immer sucht die Hörnerkirchener Polizei nach den Tätern, die am letzten Januar-Wochenende die Sportplätze in Höki und Bokel als Rennpiste missbraucht hatten. Der Platz am Schulweg in Brande-Hörnerkirchen war ebenso wie der am Fasanenweg in Bokel von...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.