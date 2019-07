Ölspur in Barmstedt : Polizei sucht Umweltsünder

Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.

von Christian Uthoff

17. Juli 2019, 15:07 Uhr

Barmstedt | Die Barmstedter Polizei ist auf der Suche nach dem Verursacher einer größeren Ölspur. Die Beamten waren laut Sascha Schmidt, Leiter der Polizeistation Barmstedt, am Montag gegen 12 Uhr in die Großendorfer Heide gerufen worden. Dort war auf dem unbefestigten Untergrund eine etwa 50 Meter lange Ölspur entdeckt worden. Der Fremdstoff sei in größeren Mengen ausgelaufen und bereits in den Erdboden eingedrungen, berichtete Schmidt.

Gemeinsam mit dem Umweltschutztrupp des Polizeibezirksreviers Elmshorn habe man die Ermittlungen wegen einer Bodenverunreinigung aufgenommen. Die Stadt Barmstedt wurde in Kenntnis gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter (0 41 23) 68 40 80 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?