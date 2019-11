Politik lehnt Baustraße weiter ab

Barmstedts Bauausschuss verweigert dem Abwasserzweckverband die Zustimmung zum Eingriff auf den Krückauwiesen

von Elisabeth Meyer

06. November 2019, 16:00 Uhr

Barmstedt | Der Abwasserzweckverband (AZV) ist mit seinem Wunsch, eine Baustraße über die Krückauwiesen in Barmstedt anzulegen, erneut gescheitert: Der Bau- und Umweltausschuss hat das Anliegen während seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich abgelehnt – gegen den Willen der CDU und die Empfehlung von Bürgermeisterin Heike Döpke (parteilos), die appelliert hatte, den Weg des AZV mitzugehen.

Wie berichtet, will der AZV das Regenrückhaltebecken am Küsterkamp ausbauen und außerdem parallel zum Krückauseitengraben – unter den Auwiesen – einen neuen Regenwasserkanal verlegen. Für dessen Bau und spätere Unterhaltung soll eine Baustraße angelegt werden. Problem: Sie würde in der Nähe des Flora-Fauna-Habitat-(FFH)-Gebiets Obere Krückau verlaufen und zwei geschützte Biotope durchschneiden. Das sehen Grüne, FWB und SPD kritisch. „Es muss andere Wege geben, um das Wasser loszuwerden“, sagte Klaus Siefke (FWB) – woraufhin Ernst-Reimer Saß (CDU) heftig widersprach. Der Ablauf sei nur durch ein Rohr möglich, sagte er. „In einem Graben staut sich das Wasser bei Hochwasser zurück.“ Um das Rohr zu verlegen, sei aber ein Bagger notwendig, „und wenn man da mal ran muss, braucht man auch schwere Fahrzeuge“. Außerdem werde die Baustraße anschließend mit Rasen begrünt. „Das wird also eine Art Trockenrasen werden, wo sich neue Tiere und Pflanzen ansiedeln können“, sagte Saß. Ein Trockenrasen auf einer Feuchtwiese sei vielleicht keine so gute Idee, entgegnete Marina Quoirin-Nebel (Grüne). „Und andere wären froh, wenn sie solche Biotope in der Stadt hätten.“

Er sei auch ein der Freund der Natur, betonte Saß. „Aber wir sind hier in der Stadt. Und wenn wir diese Wassersituation nicht lösen, geht das zulasten der Bürger.“ Der AZV hatte in der vorherigen Sitzung dargelegt, eine Baustraße sei deutlich teurer als ein Plattenweg, den man bei Bedarf jedes Mal neu verlegen und wieder abbauen müsste.

Döpke forderte die Politiker nachdrücklich auf, den Weg des AZV mitzugehen und den Bau eines Unterhaltungswegs zu genehmigen. „Das Biotop wird ja ohnehin angetastet, und die Zustimmung zur Verlegung des Rohrs haben Sie ja schon erteilt“, sagte sie. Zwar seien die Eingriffe „alle nicht so prickelnd – aber ansonsten haben wir nach wie vor ein Hochwasserproblem“.

Quoirin-Nebel betonte, die Grünen forderten nur, dass die Folgen der Eingriffe geprüft würden. „Es gibt dazu noch keine Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde. Deshalb können wir dem Vorhaben nicht einfach zustimmen.“ Zudem sollten auch andere Möglichkeiten zum Hochwasserschutz – etwa die Ausweisung neuer Überschwemmungsflächen an der Krückau vor Barmstedt – geprüft werden.

Unabhängig von der Entscheidung des Ausschusses werde der AZV „bis zur Genehmigungsreife weiterplanen und dann mit den Stellungnahmen der Fachbehörden hier wieder vorstellig werden“, erklärte Fachamtsleiter Uwe Dieckmann. Zudem würden die Entschlammung des Rückhaltebeckens und die Erneuerung des Dükers unter der Krückau am Küsterkamp weiterverfolgt. Der dafür erforderliche Bauverkehr werde „nach aktueller Planung über den Küsterkamp laufen“.