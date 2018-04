Pflegen, pflanzen, zählen, üben

Mit welchen Aufgaben beschäftigen sich die Jäger außerhalb der Jagdzeit? Zwei Jäger berichten aus dem Alltag

von shz.de

12. April 2018, 16:00 Uhr

Im Frühjahr, Sommer und Herbst sind die Jäger im Kreis Pinneberg unterwegs, um Wild zu beobachten und auf Treibjagden oder auch allein vom Hochsitz aus zu schießen. Aber: Was macht der Jäger eigentlich, wenn die Jagdzeit noch nicht begonnen hat? Das erklärt Markus Krautschat. In seiner Funktion als Schießobmann des Hegerings III (Elmshorn, Kölln-Reisiek, Klein Nordende, Raa-Besenbek, Seester, Seeth-Ekholt) ist er regelmäßig auf dem Schießstand in Heede. Dort veranstaltet er zweimal im Jahr ein Hegeringschießen für die Jäger und steht auch den Sportschützen als Ansprechpartner zur Verfügung.

„Am 1. Mai beginnt die Jagdzeit“, erzählt Krautschat. „Bis dahin muss die Winterarbeit erledigt sein. Dazu gehört die Revier-Einrichtung mit dem Freischneiden der Hochsitze, wenn diese zugewachsen sind.“ Auch werde jeder Hochsitz von den Jägern auf mögliche Beschädigungen untersucht. „Wir haben schon erlebt, dass diese angesägt worden oder sogar ganz umgeworfen waren.“

Eine weitere Arbeit sei das Anlegen von Wildäckern. Gemeinsam mit Landwirten werden Flächen gesucht, die ruhen oder für den landwirtschaftlichen Anbau zu nass sind, um dort eine Wildackersaat einzusäen. Diese Blühpflanzen ziehen Insekten an, die wiederum den Rebhühnern als Nahrung dienen. Diese sind im Kreis Pinneberg fast ausgestorben, nur noch 14 Brutpaare wurden laut Krautschat bei der letzten Zählung gesichtet. Daher werde diese Maßnahme auch vom Land Schleswig Holstein mit Zuschüssen gefördert.

Sehr stark vermehrt habe sich dagegen der Wild-schweinbestand, so Krautschat. Mehr als 150 Tiere dieser Art machten der Landwirtschaft große Probleme und sorgten im nächtlichen Straßenverkehr für eine erhöhte Unfallgefahr. „Zu den Tätigkeiten im Winter gehört auch die Wildzählung. Jeder Jäger hat seine Ecke, in der er das Rehwild zählt. Danach bestimmt sich die Abschusszahl im folgenden Jahr“, erklärt Krautschat weiter. Er habe außerdem eine spezielle Zusatzausbildung im Wildpark Eekholt zur Otternzählung gemacht. An den Standorten Elmshorn, Seester und Raa-Besenbek schaue er unter Brücken nach hinterlassener Losung.

Eine weitere wichtige Tätigkeit für Jäger im Winter sind die Schießübungen auf dem Schießstand in Heede. Zweimal jährlich treffen sich die Waidmänner und -frauen zu einem Hegeringschießen, dabei sei für jeden von ihnen das Kontrollschießen vor Beginn der Jagdzeit äußerst wichtig, unterstreicht Krautschat. „Jäger müssen ständig üben, damit das Wild nicht verletzt wird und unnötig leidet.“ Für diese Übungen gebe es vier unterschiedliche Aufgaben: 100 Meter liegend auf den Fuchs, stehend angelehnt auf den Rehbock, freihändig auf das Schwein und 50 Meter auf den laufenden Keiler.

Kurt Fester ist regelmäßiger Gast auf der Anlage. Als passionierter Jäger besitzt er fünf Gewehre, die er je nach Einsatzgrund auswählt. In seiner langen Zeit als Jäger habe er schon mehr als 100 Sauen geschossen, trotzdem sei für ihn das Üben ein ständiges Muss. Weiter draußen gibt es einen Jagdparcour für das Tontaubenschießen. Dort treffen sich auch die Sportschützen zum Skeet- und Trapschießen.

Da die Anforderungen an die Jäger insgesamt ständig steigen, hat die Kreisjägerschaft vor zwei Jahren von den Landesforsten 13 Hektar Land um den Heeder Schießstand erworben. Hier soll einmal die modernste Anlage in Schleswig Holstein entstehen. Neben dem bestehenden Clubhaus ist ein Naturkundezentrum geplant, in dem Besucher mit Dauerausstellungen über Flora und Fauna informiert werden. Auch eine schallgeschützte 300-Meter-Schießanlage ist in Planung. Notwendig werde die Erweiterung durch ein gestiegenes Interesse am Erwerb eines Jagdscheins und die geringe Zahl an Übungsplätzen. „Die Menschen haben immer weniger Lust, die Welt digital zu erleben. Es zieht sie wieder in die echte Natur. Auch wollen sie mehr Mitwirken und Verantwortung übernehmen“, so Krautschat.