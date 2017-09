vergrößern 1 von 2 Foto: Meyer 1 von 2

von Elisabeth Meyer

erstellt am 08.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Heike Döpke setzt aufs Fahrrad. Und hofft, dass viele Bürger es ihr gleichtun – denn: „Parkraum wird knapper werden in Barmstedt“, ist dessen Verwaltungschefin überzeugt. Die Stadt wächst, und es werden weitere Baugebiete ausgewiesen und Wohnungen errichtet. „Das bedeutet, dass auch die Zahl der Autos steigen wird“, so Döpke – während sich gleichzeitig das Stellplatzangebot verringert habe. Denn während Autofahrer in der Innenstadt früher auch auf den Parkplätzen der Supermärkte ungestraft stehen durften, sei das seit einiger Zeit Vergangenheit: „Die Geschäfte haben eigene Ansprüche“, sagt Döpke. Wie berichtet, ist das Parken nur noch für Kunden und nur für wenige Stunden erlaubt.

Da nicht nur Barmstedt, sondern auch das Umland wächst „und sich die Bürger nach Barmstedt orientieren“, müsse „man sich überlegen, wie man das Thema Parken anders gestalten kann“, sagt die Bürgermeisterin. Da Parkgebühren bislang politisch nicht gewollt seien, „muss man sich Gedanken über zusätzliche Fahrrad- und vielleicht auch Frauen- und Familienparkplätze machen“. Auf jeden Fall werde es „für mich ein Thema für die Zukunft sein“, sagt Döpke, die selbst oft mit dem Fahrrad zum Rathaus fährt.

In diesem Jahr habe die Verwaltung zudem wieder an der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ teilgenommen, berichtete Döpke stolz. Und auch sonst engagiere sich die Stadt in Sachen Klimaschutz: Seit etwa einem Jahr beteiligt sie sich am Programm „energieeffiziente Kommune“. „Wir sind gerade in der Bestandsaufnahme der städtischen Gebäude, um daraus Maßnahmen zum Energiesparen zu entwickeln“, so Döpke. Eine Maßnahme sei bereits umgesetzt worden: „Wir haben im Rathaus zentrale Stromschalter eingerichtet, um alle Geräte gleichzeitig ausschalten zu können.“ Als nächstes seien Bewegungsmelder geplant – „und wir haben wieder ein E-Auto bestellt und wollen gern weitere Ladesäulen aufbauen“.

In den kommenden Monaten könnten in Barmstedt fast 200 neue Wohneinheiten entstehen, rechnete Döpke vor. Etwa 40 werden zurzeit auf dem ehemaligen Gabor-Gelände am Nappenhorn und etwa 50 im ehemaligen Papier-Schmidt-Gebäude an der Gebrüderstraße gebaut. Weitere 76 könnten auf dem Gelände der Geno-Mühle am Nappenhorn entstehen, und im Neubaugebiet an der Düsterlohe sind etwa 23 Grundstücke vorgesehen. Hinzu kämen mittelfristig 70 bis 90 Wohneinheiten an der Königsberger Straße, wo alte Häuser abgerissen und Neubauten weichen sollen (wir berichteten). „Das wären dann mehr als 200 – das kann sich sehen lassen“, so Döpke. Darüber hinaus stehen die Bebauung des Wischhofs und der Umbau des alten Rewe-Komplexes am Markt an. Bei beiden Vorhaben sei aber noch unklar, „was konkret dort entstehen soll“.

Weiterhin bemühe sich die Verwaltung zusammen mit dem Seniorenbeirat darum, weitere Fachärzte nach Barmstedt zu holen, sagte Döpke. Eventuell könnte an der Geno-Mühle ein Gesundheitszentrum entstehen. „Das geht aber nur mit den hiesigen Ärzten gemeinsam“, betonte sie – und das Problem sei, „dass es zurzeit keine freien Lizenzen für Fachärzte in Barmstedt gibt“.

Verwaltungsintern stehe gerade wieder eine Umstrukturierung bevor, sagte Döpke: Aus zwei Fachämtern sollen wieder drei werden. Vor allem im Baubereich gebe es viele Projekte. „Wir wollen gern wieder zur Struktur von 2014 zurückkehren und hoffen, dass die Politik das mitträgt.“ Zusätzliche Kosten würden nicht entstehen, betonte Döpke. „Wir wollen das innerhalb des Stellenplans umsetzen.“