2G+ in Elmshorner Restaurants : Opposti und Broderick in Corona-Zeiten: Weniger Gäste bleiben kürzer sitzen

Avatar_shz von Jann Roolfs

17. Januar 2022, 18:00 Uhr

Offen halten wollen die Wirte ihre Lokale auf alle Fälle, obwohl 2G+ ihnen Mehrarbeit beim Kontrollieren der Nachweise beschert und gleichzeitig die Umsätze zurückgehen.

„Alle werden vorsichtiger“, stellt Lisa Saalmann fest. Sie selbst auch: Sie arbeitet in der ambulanten Betreuung psychisch Kranker, für ihre Patienten ist sie oft der einzige soziale Kontakt, da will sie das Virus nicht einschleppen. Also geht Saalmann inzwischen seltener aus: „After Work ist gar nicht mehr.“ Ihr Begleiter Thore Müller beobachtet: „Man trifft sich zu Hause.“ Müller engagiert sich bei der Elmshorner Feuerwehr, das beschert ihm eine ganz besondere Kontakteinschränkung: Die Feuerwachen Nord und Süd sollen möglichst getrennt bleiben, damit im Fall einer Infektion wenigstens eine einsatzbereit bleibt: „Ich kann meine besten Freunde nicht mehr treffen.“

Heute Abend sitzen die Elmshorner Saalmann und Müller mit Freunden an einem Tisch im Broderick, nach dem Essen warten sie auf die nächste Runde Bier. Marco Heintz aus Hamburg hat sich für den Kneipenabend extra testen lassen, obwohl er geimpft ist; allerdings mit dem Vakzin von Johnson & Johnson: „Da weiß man nie, ob man reinkommt“; das stört ihn.

In SH gilt 2G+ in der Gastronomie

Seit einigen Tagen gilt in der Gastronomie 2G+, das heißt: In die Kneipe kommt nur rein, wer geimpft oder genesen ist und zusätzlich getestet oder geboostert. Die Regel hat sich augenscheinlich herumgesprochen, vor den Türen der Lokale zücken die Besucher schon ihre Handys und aktivieren den entsprechenden Nachweis. Dann warten sie geduldig am Eingang, bis ein Mitarbeiter die Daten kontrolliert und auch noch den Ausweis in Augenschein genommen hat. Die Überprüfung wird an diesem Abend sowohl im Broderick als auch im Opposti sorgfältig durchgeführt.

Theoretisch bräuchte man mehr Personal, aber vom Service her ist nicht genug zu tun. Serviceleiterin Christin Wittlieb

„Die Gäste verstehen, dass es länger dauert“, stellt Keyran Reimer fest, Betriebsleiter im Opposti an der Kurt-Wagener-Straße. Für ihn und seine Kellner bedeutet das Mehrarbeit: Rund einen halben Arbeitstag pro Öffnungstag. Die Kontrollen nerven auch im Broderick: immer wieder müssen die Mitarbeiterinnen die Service-Abläufe unterbrechen, um am Eingang Nachweise zu kontrollieren. „Theoretisch bräuchte man mehr Personal, aber vom Service her ist nicht genug zu tun“, stellt Serviceleiterin Christin Wittlieb fest. Sie ist froh, dass in der Nähe ihres Lokals Teststationen liegen. Sie mag sich gar nicht ausmalen, dass sie auch noch testen sollte.

Jann Roolfs

Mehr Arbeit, weniger Umsatz

Die Arbeit ist mehr geworden, der Umsatz zurückgegangen, das stellen beide Wirte fest. Reimer kalkuliert für Januar mit der Hälfte des angepeilten Umsatzes. Bei Wittlieb fallen vor allem die After-Work-Treffen weg, die Stammtischler kommen seltener. Und wer kommt, bleibt kürzer: Das lange Versacken im zweiten Wohnzimmer findet seltener statt.

Jann Roolfs

Jacqueline Boukamp aus Elmshorn wartet im Opposti auf ihre Bestellung. „Ein bisschen seltener, aber schon noch“ beschreibt sie ihr Ausgehverhalten. Freundeskreise gruppieren sich anders, statt mit acht Leuten geht es dann zwei Mal zu viert los. Ihr Mann Tobias sieht auch etwas Positives an der Pandemie: „Kino ist jetzt einfacher geworden“, das Reservieren klappe jetzt online. Für ihn habe sich beim Ausgehen nichts geändert.

Jann Roolfs

Besucherin Lisa Saalmann beobachtet, dass sich ihr Freundeskreis neu sortiert: Sie gehe nur noch los mit „Leuten, die entspannter sind“, die keine großen Sorgen wegen Corona haben. Thore Müller sind die Regeln „eigentlich egal“, aber auch er ist „weniger als normal“ unterwegs. 2G+ bescherte zunächst eine Delle

Ans Schließen denkt Keyran Reimer nicht; die Gästezahlen hätten sich nach der Delle mit 2Gplus wieder eingependelt, freitags und samstags sei sein Lokal immer voll. Den fehlenden Umsatz fängt er mit Management-Eingriffen im Produktionsablauf auf, im Opposti sind jetzt weniger Mitarbeiter unterwegs. „Wir haben einen guten Standort, an den wir glauben“, sagt der Betriebsleiter.

Die Gäste sind glücklich und dankbar, dass wir uns gehalten haben. Serviceleiterin Christin Wittlieb

Eins steht auch für Christin Wittlieb im Broderick fest: „Wir machen auf jeden Fall weiter.“ Sie kann sich höchstens vorstellen, ausnahmsweise mal früher die Türen zu schließen. „Die Gäste sind glücklich und dankbar, dass wir uns gehalten haben“, diese Rückmeldung bekomme sie immer wieder. Wem im eigenen Zuhause die Decke auf den Kopf falle, für den will sie die Tür offen halten.

