Frauen-Volleyball-Regionalliga : Ohne Zuschauer: Michael Behrmann trifft mit VG Elmshorn auf Wiker SV

von Jonas Altwein

14. Januar 2022, 07:30 Uhr

Mit einem Heimsieg können sich die Elmshornerinnen vorzeitig für die Aufstiegsrunde qualifizieren. Dabei verzichten sie freiwillig auf die Unterstützung der Fans – auch, um diese zu schützen.

Für die Volleyballerinnen der VG Elmshorn geht es Schlag auf Schlag – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Nach einer unfreiwilligen Verlängerung der Winterpause – das Spiel gegen den VC Greifswald in der Vorwoche wurde wegen Nichtantritts des Gegners als kampfloser Sieg verbucht – steigt das Team von Trainer Michael Behrmann mit einem vollen Terminkalender in die heiße Phase der Regionalliga-Saison ein. Drei Vorrunden-Spiele binnen sieben Tagen stehen auf dem Programm.

Deshalb spielt die VGE freiwillig ohne Fans

Am Sonntag (16. Januar) empfängt die VGE den Wiker SV um 15 Uhr in der Boje-C.-Steffen-Halle und kann sich dabei mit einem Heimsieg vorzeitig für die Aufstiegsrunde qualifizieren, die noch Ende des Monats starten soll. Die Rahmenbedingungen vor dem Vergleich mit den Kielerinnen haben sich mit Einführung der 2Gplus-Regel für Hallensport allerdings geändert: Obwohl die politischen Vorgaben zumindest 50 Zuschauer erlauben würden, verzichtet man in Elmshorn freiwillig auf seinen Anhang.

Trainer Behrmann bezeichnet diese Entscheidung auch als eine prophylaktische Maßnahme für die meist älteren Fans der VGE. „Das sind genau die Leute, die wir schützen sollen. Zuhause sind sie in der aktuellen Situation wohl besser aufgehoben“, erklärt der Coach. Außerdem sei die Wahrscheinlichkeit, den Spielbetrieb aufrechtzuhalten, mit weniger Anwesenden in der Halle entsprechend größer, da so eine mögliche Ansteckungsgefahr geringer ist.

Keine Spielpraxis: Behrmann warnt vor Gästen aus Kiel

Obwohl die VGE das Hinspiel Ende Oktober in Kiel recht souverän mit 3:0 für sich entscheiden konnte, warnt Behrmann vor dem Wiedersehen. Der Viertplatzierte WSV spiele noch um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde und habe sein Team bereits beim ersten Vergleich vor ein hartes Stück Arbeit gestellt.

Zudem sei die mangelnde Spielpraxis ein Problem. Während sich die Gäste aus der Landeshauptstadt am vorherigen Wochenende mit einem Heimsieg gegen GW Eimsbüttel II aus der Winterpause zurückmeldeten, sind die Elmshornerinnen in 2022 noch ohne Pflichtspieleinsatz. Zuletzt spielten die VGE-Frauen am 19. Dezember gegen Tabellenführer VC Norderstedt (2:3). „Ich weiß nicht so recht, was ich erwarten soll“, sagt Behrmann. Zumindest kann der Trainer personell aus dem Vollen schöpfen.