Ofenbrot und warme Socken

Barmstedter Weihnachtsmarkt eröffnet / 150 Stände und Programm bis zum Sonntag

Avatar_shz von Tobias Thieme

29. November 2019, 13:38 Uhr

Barmstedt | Glück gehabt. Herrschte während der Aufbauarbeiten am Donnerstag noch echtes Schietwedder, gab es zum Start des Barmstedter Weihnachtsmarkts gestern Mittag Sonne satt. Ab 14 Uhr flanierten die ersten gutgelaunten Marktbesucher über Reichen- und Chemnitzstraße sowie den Mittelaltermarkt vor dem Rathaus.

Bis Sonntag, 1. Dezember, findet in der festlich geschmückten Innenstadt und rund um die Kircheninsel der 41. Weihnachtsmarkt statt. An 150 Ständen finden Besucher Spezialitäten wie Grünkohl und Schmalzgebäck, Kunsthandwerk, den Sonderstempel der Deutschen Post mit Barmstedt-Motiv. Besondere Highlights sind der Mittelaltermarkt, Ausstellungen, Konzerte und die Oase der Stille. Der Fotokreis Barmstedt zeigt die 30 schönsten Motive des Wettbewerbs „Typisch Barmstedt“, die von den Besuchern bewertet werden können. Auf die Kinder wartet am Wochenende der Weihnachtsmann. Es gibt ein Rahmenprogramm. Sofern keine anderen Zeiten angegeben sind, gelten die regulären Öffnungszeiten des Markts: Sonnabend von 11 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Das Programm in Auszügen: Chemnitzstraße, Gemeindehaus, Humburg-Haus: Kunsthandwerk, Sonderstempel der Deutschen Post. Heiligen-Geist-Kirche: Musik, Sonntag, 15 bis 16.30 Uhr „TonRäuber“, Sonnabend, 11 bis 21 Uhr: Oase der Stille mit klassischen Klängen. Marktplatz: Mittelaltermarkt, viermal täglich Feuershow und Musik. Kommunale Halle: Feuerwehr-Ausstellung, Aktionen von Technischem Hilfswerk (THW), Deutschem Roten Kreuz (DRK) und Arbeitsgemeinschaft (AG) Städtepartnerschaften, Kunst. Kulturschusterei: Sonnabend, 15 Uhr: Barmstedt Brass, Sonnabend, 21.30 Uhr: The Silverettes – Dirty Talk. Weihnachtsmann: Sonnabend, 14 bis 15.30 Uhr, Sonntag, 15.30 bis 17.30 Uhr, Innenstadt. Lütt Humburg-Hus: Ausstellung mit Motiven des Foto-Wettbewerbs „Typisch Barmstedt“ des Barmstedter Fotkreises.