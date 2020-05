Neustart mit Geduld und Vorsicht

Beim TuS Hemdingen-Bilsen beginnen kommende Woche auch viele Hallensportarten wieder mit dem Training

von Michael Bunk

29. Mai 2020, 19:15 Uhr

Hemdingen | Die Tennisspieler hatten vor zwei Wochen als erstes wieder auf den Platz gedurft, mittlerweile sind auch die Fußballer zu einem großen Teil wieder aktiv auf dem Vereinsgelände in Hemdingen. In der kommenden Woche läutet der TuS Hemdingen-Bilsen nun auch unter Dach die nächste Phase, den Sportbetrieb wieder anlaufen zu lassen, ein: Trampolin, Tischtennis für Kinder, Capoeira, Kinderturnen sowie verschiedene Fitnessgruppen wie Aerobic & Step, Zumba oder Damen- und Seniorinnengymnastik steigen wieder ein.

Der TuS-Vorsitzende Bernd Sommer, sein Stellvertreter Heiko Querling und Jugendwartin Daniela Keilwerth sind froh darüber. Zugleich haben sie sich in Absprache mit – fast – allen Trainern und Übungsleitern in den vergangenen Tagen auch etwas Zeit gelassen, um die Landesverordnungen so genau wie möglich umzusetzen. „Wir müssen nicht überall die Ersten sein“, hat Sommer als Credo ausgegeben. „Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Sportlern und unseren Übungsleitern“, sagte er. Dazu gehörte auch, dass alle ehrenamtlichen Trainer in den vergangenen Monaten trotz des Lockdonws eine Aufwandsentschädigung erhalten haben. Dieser Leitspruch bringe es mit sich, dass nicht alle Sportarten wieder uneingeschränkt einsteigen. So bleibt das Mutter-und-Kind-Turnen vorerst tabu. „Das geht nicht ohne jedes Gerät. Wir können aber nicht jeden Kasten nach jedem Kind desinfizieren“, erklärte Keilwerth. Das könne man aber gut erklären und viele Eltern verstünden diese Begrenzung.

Gleiches gelte bei Capoeira. Der brasilianische Kampftanz bleibt fürs Erste Erwachsenen vorbehalten. „Der Trainer hat gesagt, er wüsste nicht, wie er bei Kindern die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten sollten“, sagte Sommer, der als Fußballer selbst bei der Ü 50-Senioren gegen den Ball tritt und aufgrund der einzuhaltenden 1,50 Meter und des Zweikampfverbots mit seinen Mitspielen sogar wieder „richtiges“ Training genießt: „Es war für die Ü50 ein neues Gefühl, nicht einfach zu spielen, sondern Passübungen zu machen.“

Ohnehin, so auch Sommer, sei das Verständnis bei den Mitgliedern während der vergangenen zweieinhalb Monate groß gewesen. Es habe wegen Corona keinen einzigen Austritt und auch erst im Mai einige wenige Klagen gegeben. „Aber das sind einzelne Stimmen“, sagte der Vereinschef. Ein Sorgenkind aber bleibt: die Schwimmabteilung mit 110 Kindern. Wann die wieder ins Wasser springen dürfen, steht noch in den Sternen.