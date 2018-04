Neumann ist Spitzenkandidat der SPD

von shz.de

21. April 2018, 00:00 Uhr

Parteien und Wählergemeinschaften in den Städten und Dörfern Schleswig-Holsteins bereiten sich derzeit intensiv auf die Kommunalwahl am 6. Mai vor. Dazu gehört auch die SPD Hemdingen, die jüngst ihre Kandidaten kürte. Angeführt wird die Liste der Kandidaten vom Ortsvereinsvorsitzenden Helge Neumann (Foto), gefolgt vom langjährigen Gemeinderatsmitglied Reinhold Mattai. Auf Listenplatz 3 wurde Bernd Sommer gewählt. „Damit können die Hemdinger Sozialdemokraten Erfahrung und Generationswechsel bereits auf den vorderen Plätzen miteinander verbinden“, stellt Neumann fest.

Natürlich habe sich die SPD, die bei der vergangenen Wahl im Jahr 2013 mit drei Kandidaten in den Gemeinderat einziehen konnte, einiges für die Kommunalwahl vorgenommen. Was die zukünftige Arbeit im Gemeinderat betrifft, so wollen die Sozialdemokraten den erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortsetzen und weiter daran arbeiten, „dass Hemdingen eine lebhafte Gemeinde mit einem reichhaltigen kulturellen Leben bleibt“, sagt Neumann. Wichtige konkrete Ziele der Hemdinger Genossen für die nächsten fünf Jahre seien die Kindergartenerweiterung, der Ausbau der Betreuten Grundschule Mauseloch, ein Wohnbaugebiet, eine hundertprozentige Breitbandabdeckung im Dorf sowie eine Fortführung der weiteren Sanierung des Wegenetzes in Hemdingen. Zudem wolle die SPD die ersten Schritte hin zu einer neuen modernen Turnhalle in Angriff nehmen, um einen Ersatz für die in die Jahre gekommene alte Turnhalle zu schaffen. „Dabei möchten wir die gute Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen der Gemeinde, insbesondere mit Bürgermeister Hans-Hermann Sass, fortsetzen“ erklärt der Spitzenkandidat.

Spitzenkandidat Helge Neumann ist 1983 in Henstedt-Ulzburg geboren. Nach dem Abitur studierte er Geschichte und Politik in Kiel. Anschließend war er lange leitende Lehrkraft im Schulprojekt des FC St. Pauli. Aktuell arbeitet er in der Familiendruckerei. Zu seinen Aufgaben gehören die Akquise, die Betreuung der nationalen und internationalen Kunden und das Projektmanagement. Von Zeit zu Zeit ist er auch direkt in der Produktion tätig.