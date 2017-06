Neues Leben für die alte Mühle

vergrößern 1 von 5 Foto: Marek/Archiv R. Schröder/alpha Projektentwicklung/Architekturbüro Ladwig 1 von 5









Viele Barmstedter haben nicht mehr daran geglaubt, doch bald wird sich auf dem Gelände der ehemaligen Genossenschaftsmühle am Nappenhorn rege Bautätigkeit einstellen. Der Grund: Auf dem etwa 7800 Quadratmeter großen Areal zwischen den Bahnschienen der AKN und dem Neuen Weg soll bis Sommer 2019 ein für Senioren gerechtes Zentrum (Umfang: 4000 Quadratmeter Wohnfläche und 1300 Quadratmeter Gewerbefläche) entstehen mit insgesamt vier Neubauten – darin 70 bis 80 Wohnungen – sowie dem rundum sanierten alten Mühlengebäude, das unter Denkmalschutz steht und einer neuen Nutzung zugeführt werden soll. Investitionsvolumen: zwölf Millionen Euro.

„Die Bausubstanz des historischen Gebäudes ist noch sehr gut. Die innere Balkenkonstruktion weist keine schwerwiegenden Mängel auf, so dass dieses für Barmstedt doch sehr markante Gebäude nicht nur erhalten werden kann, sondern auch für das Gesamtprojekt eine wichtige Rolle spielen wird“, erklärt Thies Bogenschneider von der alpha Projektentwicklung GmbH aus Bad Schwartau, die das Areal vor etwa zwei Jahren erworben hat und jetzt darauf investieren will.

„Das noch bestehende Nebengebäude zwischen der Bahnlinie und der Mühle wird zurückgebaut. Sie selbst soll gewerblich genutzt werden und zwar im Sinne des Gesamtkonzepts“, so Bogenschneider. Das heißt im Klartext: Für das alte vierstöckige Gebäude, das keine Unterkellerung besitzt, sollen Mieter aus der medizinischen Branche gesucht werden.

„Und ein Cafe in der ersten Etage“, ergänzt Egon Stach aus Barmstedt, der im Vorwege einige wichtige Kontakte zu knüpfen vermochte und nun mit Spannung auf den weiteren Verlauf des Projekts wartet, das seiner Überzeugung nach neben der Rantzauer Schlossinsel und der Heiligen-Geist-Kirche zum „dritten Wahrzeichen Barmstedts“ werden kann.

Auf jeden Fall sei es seiner Ansicht nach erfreulich, „dass dieser Schandfleck nun bald verschwindet“ und die Zeit des Brachliegens dieses Geländes vorbei ist (in den vergangenen Jahrzehnten hat es bereits mehrere vergebliche Anläufe gegeben, die Mühle beziehungsweise das dazugehörige Areal einer neuen Nutzung zuzuführen). Mit der Planung des Gesamtprojekts wurde das Architekturbüro Ladwig in Bordesholm beauftragt. Die Arbeiten rund um die ehemalige Genossenschaftsmühle, die in den Inflationsjahren 1922/23 von der „Ein- und Verkaufsgenossenschaft des Schleswig-Holsteinischen Bauernvereins für die Grafschaft Rantzau m.b.H." erbaut wurde (Baukosten: acht Millionen Mark), sollen zu Beginn des Jahres 2018 starten.











von Ulf Marek

erstellt am 16.Jun.2017 | 12:33 Uhr