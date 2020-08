Neuer Glanz zum Jahrestag

Die Gedenkstätte des Bunds der vertriebenen Deutschen in Barmstedt ist wieder ein Hingucker

von Elisabeth Meyer

06. August 2020, 18:36 Uhr

Barmstedt | Vor zehn Jahren hat sich der Barmstedter Ortsverein des Bunds der vertriebenen Deutschen (BvD) aufgelöst, und seitdem wurde die kleine Gedenkstätte am Roissy-en-Brie-Platz nicht mehr gepflegt. Jetzt strahlt sie wieder in neuem Glanz: Der ehemalige Kassenwart Friedbert Berkhan hat sie anlässlich des 70. Jahrestags der „Charta der deutschen Heimatvertriebenen“ (siehe Infokasten), der gestern begangen wurde, liebevoll hergerichtet. „Ich habe immer schon mal gedacht, da müsste mal was gemacht werden“, sagte Berkhan. Schließlich habe er die Sache selbst in die Hand genommen. „Es war alles etwas zugewachsen.“ Also habe er die Pflanzen zurückgeschnitten, frische Blumen vor dem Stein platziert und ein Schild besorgt, das auf den Jahrestag hinweist.

An der kleinen Feierstunde nahmen gestern zehn ehemalige Vereinsmitglieder teil. „Wir kommen aus unterschiedlichen Gebieten und haben immer sehr viel und schön gefeiert“, berichtete Elfie Wegner, die aus Pommern fliehen musste. Auch Berkhan und Harry Pontow erinnerten sich an die fröhlichen Feiern im Humburg-Haus und im Landkrog, zu denen auch Vertreter der örtlichen Politik und Vereine eingeladen worden seien. „Das war eine tolle Zeit, das Humburg-Haus war immer voll“, so Berkhan. Zu Hochzeiten hätten dem Ortsverein etwa 100 Mitglieder angehört.

Berkhan wurde 1938 in Pommern geboren und 1945 mit seiner Mutter und seinem Bruder von russischen und polnischen Truppen vertrieben. „Bis zu unserer Ankunft in Barmstedt war es eine wahre Odyssee“, erinnerte er sich. Die Familie sei erst in Lübeck, dann in Elmshorn und dann in Pinneberg untergekommen, bevor sie schließlich in Barmstedt eine Unterkunft im „Heeder Damm“ erhalten habe.

1960 hätten sie einen Bauplatz am Fasanenweg bekommen, so Berkhan. „Im Rathaus wurde zu meiner Mutter gesagt: ,Sie als Kriegerwitwe haben doch gar kein Geld, um zu bauen.“ Doch mit Hilfe des Lastenausgleichs, bei dem der Staat den Vertriebenen je nach Anzahl ihrer Kinder mehrere hundert bis mehrere tausend Euro zahlte, und mit viel Eigenleistung hätten sie ein Haus gebaut. „Darin wohne ich heute noch“, so Berkhan. Mitglied im BvD sei er erst im Alter von 60 Jahren geworden, „war dann aber gleich als Kassenwart“. Zwölf Jahre lang war er im Vorstand, bis sich der Verein auflöste. Um die Gedenkstätte wolle er sich weiter kümmern, sagte Berkhan. „Aber das sollte jetzt erstmal eine Weile vorhalten.“